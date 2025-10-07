L'ora di tutti: iniziate le riprese del film d'esordio alla regia di Stefania Rocca

News Cinema

Come altre colleghe e colleghi, anche Stefania Rocca passa dietro la macchina da presa col film L'ora di tutti, le cui riprese sono iniziate il 26 settembre a Otranto.

Come molte colleghe e colleghi, anche Stefania Rocca ha deciso di passare dietro la macchina da presa. E non lo fa con una commedia o un piccolo film, ma con l'adattamento di un romanzo storico di Maria Conti, L'ora di tutti, le cui riprese sono iniziate il 26 settembre a Otranto, dove si svolge la vicenda raccontata e dove si svolgerà tutta la lavorazione. Nel cast ci sono Alice Pagani, Simone Coppo, Eleonora De Luca, Ignazio Oliva, Giulia Petrungaro, con Alessio Boni, Dalila De Marco, Lorenzo Scalzo, Vincenzo Palazzo, Elena Micciché e con la partecipazione di Timofej Andrijashenko, l’étoile Nicoletta Manni e l’Accademia Teatro alla Scala. L’ora di tutti è prodotto da Ora one production srl e Louis Nero film

L'ora di tutti: la storia del libro e del film

Tratto dall’omonimo romanzo di Maria Conti sul sacco dei Turchi ad Otranto nel 1480, il film reinterpreta il testo rendendolo una narrazione senza tempo che mette al centro la forza delle comunità che non accettano di soccombere al più forte. Maria Conti, tra le voci più originali della critica e della narrativa del Novecento, ha fatto della pluralità dei punti di vista il centro della sua scrittura. Nei suoi testi la storia si frammenta in una costellazione di voci, rivelando la relatività della verità e della memoria. In L’ora di tutti, dedicato alla strage di Otranto del 1480, un unico evento si ricompone attraverso prospettive diverse, trasformandosi in un mosaico di coraggio e paura, visioni individuali che diventano racconto collettivo. Queste le parole di Stefania Rocca in proposito: "Ho lavorato sulle emozioni, seguendole senza barriere narrative di tempo o di luogo continuando, come avevo già fatto nella mia prima regia teatrale, quel percorso di sperimentazione atto a fondere diversi linguaggi che ho approfondito nei miei anni di carriera e che sento parte di me. Per questo mi piace abbattere i confini tra cinema, teatro, danza e musica. Usando liberamente i mezzi espressivi per me più idonei a raccontare le tante piccole storie che sono dietro ai grandi rivolgimenti, non in maniera didascalica ma emozionale".

(foto di Metropolitan Adv)