L'ombra di Stalin - La storia vera del giornalista Gareth Jones in prima visione su Sky

La straordinaria vicenda di Gareth Jones, giornalista che intervistò Adolf Hitler e sfidò apertamente il regime sovietico, è al centro de L'ombra di Stalin, che andrà in onda stasera - 16 aprile - in prima visione su Sky Cinema Due, alle 21:15.

L'ombra di Stalin (Mr. Jones) - drama storico ispirato alle vicende del giornalista gallese Gareth Jones - è stato presentato in concorso al Festival di Berlino del 2019. Rilasciato - in Italia - direttamente in home video e nei digital stores, verrà trasmesso in prima visione stasera - 16 aprile - alle 21:15, su Sky Cinema Due e sarà poi disponibile in streaming su Sky e nel catalogo on demand. Scopriamo quindi qualche dettaglio sulla trama e sul cast di questo interessante progetto, basato su una straordinaria storia vera.

L'ombra di Stalin: la storia vera del giornalista Gareth Jones

Gareth Jones è un giovane giornalista gallese di 28 anni, mosso da una grande curiosità per la situazione storica e politica del suo tempo. Dopo aver intervistato Adolf Hitler - quando era ancora un semplice capo-partito tedesco con grandi mire espansionistiche - inizia ad interessarsi all'altro fronte, ovvero quello sovietico. Convinto che stia per scoppiare un nuovo conflitto mondiale, Jones cerca quindi di capire come faccia Stalin a finanziare il suo piano quinquennale di rinascita e sviluppo industriale. Deciso a confrontarsi con Stalin in persona, si reca dunque a Mosca, dove la giornalista Ada Brooks lo spronerà ad aprire gli occhi sul regime sovietico. Grazie all'aiuto della collega, verrà inoltre a conoscenza di una pesante carestia in Ucraina - tenuta nascosta dalla censura - e riuscirà, eludendo la sorveglianza del regime, a recarsi nel Paese, divenendo testimone di orrori indicibili. Tornato a Londra, Jones pubblicherà quindi un articolo sulla sua drammatica esperienza, divenendo la fonte d'ispirazione principale de La fattoria degli animali di George Orwell.

A vestire i panni del protagonista è James Norton, giovane attore inglese attivo a cinema, teatro e televisione. Dopo aver debuttato con un piccolo ruolo in An Education, Norton ottiene un primo successo con la serie Happy Valley, dove intepreta l'efferato criminale Tommy Lee Royce. Di recente è poi apparso in Piccole donne di Greta Gerwig e ne L'apparenza delle cose, thriller targato Netflix con Amanda Seyfried. Vanessa Kirby presta invece corpo e voce alla giornalista Ada Brooks. Indimenticata principessa Margaret nelle prime due stagioni di The Crown, Kirby ha poi conquistato il pubblico e la sua prima nomination all'Oscar per Pieces of a Woman. La sua ultima apparizione risale allo scorso anno, in The Son, con Hugh Jackman e Laura Dern, mentre a luglio è attesa nelle sale in Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno, dove riprendere il ruolo di Alanna Mitsopolis. Completano poi il cast Peter Sarsgaard - nei panni di Walter Duranty, sostenitore della propaganda sovietica negli Stati Uniti e nel Regno Unito e principale avversario di Garath Jones, nonchè vincitore del Premio Pulitzer -, Kenneth Cranham (David Llyod George) e Jospeh Mawle (un giovane George Orwell). Dietro la macchina da presa troviamo invece Agnieszka Holland, regista di origine ebraica molto apprezzata dalla critica, candidata a due premi Oscar e nota al grande pubblico per aver diretto Poeti all'inferno, con David Thewlis e Leonardo DiCaprio, ed alcuni episodi di serie tv - The Wire, House of Cards, Cold Case e The Killing. Appuntamento dunque a questa sera, con una straordinaria storia vera, pronta finalmente a mostrarsi e raccontarsi al pubblico.