L'Ombra di Caravaggio sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

E' stato presentato ieri L'ombra di Caravaggio, il nuovo film di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio nei panni del grande pittore, maestro dell'ombra e della luce. Ecco le foto del red carpet alla Festa del Cinema di Roma, con i protagonisti del film in uscita al cinema il 3 novembre.

E' stato presentato in anteprima nella giornata di ieri alla Festa del Cinema di Roma 2022 L'Ombra di Caravaggio, il nuovo film di Michele Placido, che vede protagonista Riccardo Scamarcio nei panni di uno dei più grandi maestri della pittura di tutti i tempi. Per l'occasione, oltre a Placido e Scamarcio, hanno sfilato sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica di Roma gli altri protagonisti del film: da Micaela Ramazzotti a Isabelle Huppert, da Louis Garrel a Vinicio Marchionni, da Benno Placido a Moni Ovadia, da Alessandro Haber a Mario Molinari (il rapper Tedua). Il film uscirà nei cinema il 3 novembre, con 01Distribution.

foto di Luca Carlino

L'Ombra di Caravaggio: la trama ufficiale e il trailer del film di Michele Placido con Riccardo Scamarcio