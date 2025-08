L'Odissea di Nolan, un video dal set mostra la nave di Ulisse avvolta da lampi e fiamme: di quale scena si tratta?

News Cinema

Un utente ha diffuso su TikTok un video dal set di Odissea, il prossimo film di Christopher Nolan, nel quale la nave di Ulisse è avvolta da lampi e fiamme. Quale scena starà girando il regista di Interstellare?

Continuano le riprese di Odissea, l'adattamento diretto da Christopher Nolan del poema epico di Omero: un utente ha pubblicato su TikTok un video in cui si vede la nave di Ulisse avvolta da lampi e fiamme. Di quale scena si tratterà?

Odissea, un video TikTok mostra la nave di Ulisse avvolta da lampi e fiamme

La trama dell'Odissea è nota ai più: il poema epico racconta le avventure di Odisseo/Ulisse nell'ultimo dei dieci anni di peregrinazione in cui si imbarcò dopo la caduta di Troia per far ritorno a Itaca, dove ad aspettarlo ci sono l'amata Penelope e il figlio Telemaco. Ma i Proci, i pretendenti alla mano della regina di Itaca, intendono conquistare il potere, credendo che Odisseo sia morto e solo il suo ritorno può mettere fine alla loro tracotanza. Il poema, suddiviso in 24 canti, ripercorre attraverso flashback e racconti nel racconto cosa è accaduto all'eroe dal multiforme ingegno: dall'incontro con le maghe Circe e Calipso, all'ospitalità presso i Feaci, fino al ricongiungimento di Odisseo con la sua famiglia e la vendetta sui Proci.

Sebbene manchi ancora un anno all'arrivo in sala di Odissea di Christopher Nolan, il film ha riscosso un enorme interesse, anche per il cast stellare che Nolan ha raccolto per la sua impresa: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Jon Bernthal, John Leguizamo e Benny Safdie. Il film sarà girato completamente con telecamere IMAX e i biglietti messi in vendita da Universal Pictures, negli USA, sono già andati a ruba, nonostante la data di uscita del film sia fissata al 17 luglio 2026.

Le riprese di Odissea sono attualmente in corso in diverse zone del Mediterraneo, dal Marocco all'Italia e Grecia, e un utente ha pubblicato su TikTok un video dal set del film, nel quale si vede la nave di Odisseo avvolta da lampi e fiamme. Di quale scena si potrebbe trattare? Nel corso del poema epico, Odisseo va incontro a diverse peripezie e con lui anche il suo equipaggio: basti pensare all'incontro con le Sirene o alle magie di Circe, che trasformò i suoi compagni i maiali. Data la presenza dell'equipaggio è probabile che la scena filmata sia una di quelle iniziali del poema e del film, quella in cui la punizione di Zeus (il padre degli dei controlla il cielo e i suoi fenomeni atmosferici, da qui i lampi e i fulmini) si abbatte su Odisseo/Ulisse perché ha mangiato le bestie sacre di Apollo e ne uccide l'equipaggio.

Questo spiegherebbe anche perché nel breve trailer che è stato mostrato al cinema prima della visione di Jurassic World: La Rinascita, si vede Odisseo è da solo in mezzo al mare aggrappato a una tavola, completamente da solo e alla deriva.