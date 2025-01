L'Odissea di Christopher Nolan si girerà a Favignana

News Cinema

Cresce la curiosità attorno all'adattamento che Christopher Nolan farà dell'Odissea, ilpoema omerico che avrà come annunciato un cast stellare che potrebbe essere - nomen omen -il film più epico del regista di Memento e Interstellar. Variety riporta che gran parte delle riprese si svolgerà nella siciliana Favignana, anche nota come Isola delle Capre, oltre che in Marocco e in Inghilterra.

Favignana location italiana di The Odyssey

A curare le riprese siciliane di The Odyssey è la Wildside e il direttore di produzione è Erik Paoletti. Tra due mesi dovrebbero iniziare le riprese del film proprio a Favignana, parte dell'arcipelago delle Egadi, nota anche come l'Isola delle Capre. Non è un caso, visto che secondo l'Odissea fu lì che Ulisse e compagni sbarcarono per fare provviste di cibo . Probabilmente altre parti del film si gireranno nelle Isole Eolie ma è confermato che il grosso delle riprese siciliane si svolgerà proprio a Favignana, oggi luogo di grande richiamo turistico. Nolan, ricordiamo, girerà il film con le tecniche IMAX, che renderanno questa Odissea sicuramente molto spettacolare.