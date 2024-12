Christopher Nolan farà l'Odissea! Rivelato dalla Universal il suo progetto segreto

News Cinema

Ha sorpreso un po' tutti la notizia che il progetto di Christopher Nolan di cui da mesi si discute è un nuovo adattamento dell'Odissea di Omero, come rivelato dalla Universal. Il cast e tutto quello che sappiamo.

Sono mesi che si parla del nuovo progetto di Christopher Nolan senza sapere di cosa si tratta, ma ora, grazie alla Universal, il mistero è svelato: il regista porterà al cinema nientemeno che l'Odissea, il poema epico di Omero più volte adattato nei vari media, interamente o parzialmente, con risultati alterni ma a volte entusiasmanti, sui giganteschi schermi IMAX. Inutile dire che siamo tutti super curiosi di vedere la sua versione dell'epopea più famosa del mondo occidentale. Vediamo cosa sappiamo in merito.

L'Odissea di Christopher Nolan

In un messaggio postato su quello che per noi resterà sempre Twitter, il social di Musk. la Universal ha scritto: "Il prossimo film di Christopher Nolan, l'Odissea, è un film d'azione epico e mitologico girato in tutto il mondo, con la più avanzata tecnologia IMAX. Il film porta la fondamentale saga di Omero sugli schermi cinematografici IMAX per la prima volta e uscirà in tutto il mondo il 17 luglio 2026". Queste premesse, converrete, ne faranno uno spettacolo unico a prescindere da tutto (peccato che nel nostro paese siano ancora poche le sale dedicate a questo formato). Sinceramente siamo anche molto curiosi di vedere come se la caverà Nolan con una narrazione lineare, non convoluta e temporalmente intrecciata come nei suoi film più celebri (anche se nel poema omerico ci sono, effettivamente, eventi che si svolgono contemporaneamente al viaggio di Ulisse). L'Odissea è una storia ricca di avventure e personaggi mitologici, mostri e dei, che indubbiamente si presta ad essere adattata con le tecnologie più moderne. Della versione di Nolan conosciamo già il cast che comprende Matt Damon (Ulisse?), Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o e Charlize Theron. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2025 e noi cominciamo a preparare i popcorn