L'Isola del Cinema: oggi e domani il Brasile protagonista di Isola Mondo

News Cinema

Isola Mondo porterà il 4 e 5 luglio sulle sponde del Tevere il Brasile con due giornate dedicate al regista pernambucano Camilo Cavalcante, che presenterà due lungometraggi premiati in tutto il mondo.

Isola Mondo porta il 4 e 5 luglio sulle sponde del Tevere il Brasile con due giornate dedicate al regista pernambucano Camilo Cavalcante che arriverà da Lisbona grazie al Festival Agenda Brasil, prodotto dall’Associazione Vagaluna. Il regista presenterà due lungometraggi premiati in tutto il mondo. ‘Sono molto felice di questo di gemellaggio con Isola del Cinema’, dichiara Regina Nadaes Marques, direttrice di Vagaluna e del Festival Agenda Brasil. ‘È un’occasione preziosa di far conoscere al pubblico romano un artista di grande talento visivo, capace di trovare e ricreare immagini piene di suggestione, oltre a declinare una poetica profondamente personale.’



Il 4 luglio il pubblico del festival potrà incontrare il regista e vedere in anteprima italiana ‘King Kong en Asunción’, del 2021, road movie su un vecchio sicario che attraversa le saline e le montagne del Sudamerica per arrivare in Paraguay e conoscere la sua unica figlia. Grande vincitore al Festival de Gramado 2020 e al Los Angeles Brazilian Film Festival 2020.





Il 5 luglio invece si proietterà ‘História da eternidade’, del 2014, che racconta le storie di amore e desiderio di tre donne di età differente in un villaggio di 40 abitanti nel paesaggio desertico del nordest brasiliano. Le proiezioni si terranno alle ore 22:00 nella sala Cinelab dell’Isola del Cinema, con ingresso gratuito su prenotazione. Prima della proiezione del 5 luglio, l’Ambasciata del Brasile invita ad un incontro con Camilo Cavalcante presso il Centro Culturale Brasil-Italia in Piazza Navona alle ore 18. Il regista presenterà un cortometraggio e il libro História da eternidade, che contiene la versione originale della sceneggiatura che ha dato inizio all’ordito dell’omonimo film, con le descrizioni di alcune scene, testimonianze e foto inedite del making of di uno dei più premiati film del cinema brasiliano. L’incontro si terrà in lingua portoghese e l’ingresso è gratuito.





L’Isola del Cinema è prodotta dall’Associazione Amici di Trastevere con il patrocinio del MIC - Ministero della Cultura, del MAECI - Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Lazio, di Roma Capitale e Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO.