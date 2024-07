L'invenzione di noi due: un suggestivo backstage in anteprima esclusiva del film con Silvia D'Amico e Lino Guanciale

News Cinema

Dopo l'anteprima al Festival di Taormina, arriva al cinema il 18 luglio, con Be Water Film, L'invenzione di noi due, il film di Corrado Ceron con Silvia D'Amico e Lino Guanciale. Nel cast anche Paolo Rossi e Francesco Montanari. Vi portiamo sul set con un video backstage in anteprima esclusiva.

Arriva al cinema il 18 luglio con Be Water Film, in collaborazione con Medusa Film, L'invenzione di noi due, secondo lungometraggio del regista vicentino Corrado Ceron, interpretato da due dei migliori attori italiani: Silvia D'Amico, che vediamo finalmente in un ruolo da protagonista, e Lino Guanciale. Al loro fianco, nel cast, anche Paolo Rossi e Francesco Montanari. Il film è tratto dall'omonimo best-seller di Matteo Bussola, pubblicato da Einaudi nel 2020, e si avvale delle musiche di Diego Mancino e Stefano Brandoni. La storia è stata adattata per il cinema da Federico Fava, Valentina Zanella, Matteo Bussola e Paola Barbato. De L'invenzione di noi due vi presentiamo un suggestivo backstage in anteprima esclusiva, dove potrete assaporare le atmosfere di questa romantica storia d'amore.



L'Invenzione di Noi Due: Dietro le quinte del Film con Lino Guanciale e Silvia D'Amico: Video Backstage in Anteprima Esclusiva - HD

L'invenzione di noi due: la trama ufficiale e il trailer del film