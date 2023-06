L’Estate Più Calda: ecco il trailer ufficiale del film in arrivo su Prime Video

News Cinema

Arriva in streaming il 6 luglio sulla piattaforma questo nuovo film Amazon Original italiano ambientato in una paese della Sicilia meridionale dove amore e passione si intrecciano nel corso di un'estate più calda che mai. Ecco trailer, trama e poster di L'Estate Più Calda.

Debutta in streaming il 6 luglio su Prime Video L’Estate Più Calda, nuovo film Original italiano diretto da Matteo Pilati (regista di Maschile Singolare) e prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film.

Scritto dallo stesso Pilati assieme a Giuseppe Paternò Raddusa e Tommaso Triolo, il film è interpretato da Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica con la partecipazione di Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè.

Questa la trama ufficiale di L'Estate Più Calda:

In un paese della Sicilia meridionale, amore e passione si intrecciano nel corso di un’estate più calda che mai: l'ultima di Lucia (Nicole Damiani) prima di partire per l'università e separarsi da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica; l'ultima di Nicola (Gianmarco Saurino) prima di diventare prete. L’arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese. Nel cast anche Stefania Sandrelli (nel ruolo di Carmen, una parrocchiana molto devota e amante del gossip), Mehdi Meskar, Michela Giraud, Giuseppe Giofrè.