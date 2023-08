L'esorcista: il nuovo trailer del restauro in 4K Ultra HD per il cinquantesimo anniversario del film!

News Cinema

Sono passati 50 anni dall'uscita del capolavoro di William Friedkin, L'esorcista. Con l'occasione, il film avrà la sua prima uscita digitale in 4k UltraHD in due versioni e questo è il trailer realizzato appositamente.

>Sembra ieri, eppure sono già trascorsi 50 anni dall'uscita di uno dei film più amati, temuti, copiati e ammirati della storia del cinema. Parliamo de L'esorcista di, il film che sconvolse un'epoca e generazioni di adolescenti, diventando un fenomeno di costume e argomento di dibattito sociologico e politico, in un'epoca dilaniata dai conflitti e sempre più lontana dai temi spirituali. Il merito, oltre al romanzo di, fu della splendida regia di, che raccontava la storia della ragazzina posseduta e contesa dalle forze del male facendo ricordo alla sua esperienza nel documentario e presentando l'orrore in piena luce, di giorno, senza spauracchi notturni pronti a balzare dalle tenebre. In occasione deldi questo film "bello e terribile come esercito schierato in battaglia", uscirà a settembre in America, in digitale e in Blu-ray la versione restaurata in 4k Ultra HD che presenterà siasia il cosiddetto. Per l'occasione è stato diffuso un, che vi presentiamo.

L'esorcista ieri e oggi

Ora che avete visto il trailer, possiamo dirvi che è chiaramente orientato ad un pubblico contemporaneo, soprattutto nell'utilizzo delle musiche, nel film molto più inquietante. Ma le immagini viste in altissima risoluzione sono bellissime. L'edizione fisica de L'Esorcista restaurato in 4k e Ultra HD in America costerà 33 dollari e 99, un prezzo decisamente abbordabile e oltre ai film conterrà l'introduzione di William Friedkin, due commenti al film, interviste, trailer e spot tv oltre al documentario The Fear of God 25 Years of the Exorcist, realizzato in occasione del primo anniversario, Beyond Comprehension: William Peter Blatty's The Exorcist e Raising Hell: Filming The Exorcist. Se non l'avete mai visto o se volete riscoprirlo, forse è il momento giusto per conoscere le basi da cui è partito molto horror odierno a tema demoniaco, soprattutto in previsione dei (temuti) sequel di David Gordon Green. Per quanto ci riguarda, nonostante le centinaia di copie, figli e figliastri a cui ha dato origine, L'esorcista resta un film unico.