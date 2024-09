L'Esorcista III: il trailer del film di William Peter Blatty per l'edizione in 4k della Arrow Video

News Cinema

Contiene sia la versione cinematografica che la director's cut di Legion, oltre a numerosi extra, l'edizione Arrow Video in 4k del sequel L'esorcista III diretto da William Peter Blatty e ambientato 15 anni dopo l'originale. Ecco il trailer.

In attesa dell'annunciato nuovo approccio di Mike Flanagan all'eredità de L'esorcista, sta per arrivare il 7 ottobre restaurato in 4k Ultra HD dalla britannica Arrow Video, quello che è stato sicuramente finora il sequel più spaventoso e riuscito realizzato del film di William Friedkin, dovuto, non a caso, a William Peter Blatty, che nel 1990, con L'esorcista III, adatta per il cinema il suo romanzo Legion (conosciuto anche come Gemini Killer), riporta al cinema i luoghi e le atmosfere del primo film, col ritorno del padre Karras di Jason Miller e del tenente Kinderman - qui interpretato da George C. Scott, dopo la morte di Lee J. Cobb) e l'orrore di un serial killer demoniaco (Brad Dourif)... morto da qualche anno sulla sedia elettrica. Un film purtroppo poco conosciuto dai tanti giovani che si affacciano oggi a quella che suo malgrado è diventata una saga, denso di immagini indimenticabili e diretto con maestria da Blatty. L'uscita della versione Arrow Video può permettere di riscoprire un film di culto, anche perché, fortunatamente, contiene sia la versione cinematografica che il director's cut del film Legion, come avrebbe dovuto intitolarsi. Per l'occasione è stato realizzato un nuovo trailer, che anticipa i contenuti di un film memorabile.

L'Esorcista III: la trama

La storia è ambientata 15 anni dopo gli eventi accaduti ne L'Esorcista, la cui versione originale si concludeva con l'inquadratura di padre Dyer che osservava dall'alto la celebre scalinata, quando il tenente Kinderman si trova ad indagare su una serie di orribili omicidi commessi col modus operandi del famigerato Gemini Killer, morto sulla sedia elettrica diversi anni prima. Dopo che anche il suo amico padre Dyer (qua interpretato da Ed Flanders) viene assassinato in un letto d'ospedale, le indagini di Kinderman lo portano ad uno psicopatico rinchiuso nello stesso ospedale, il Paziente X, che sostiene di essere proprio il Gemini Killer. Ma le cose si fanno decisamente più inquietanti quando al posto dell'uomo, Kinderman vede il volto di padre Karras.

I contenuti della versione Arrow Video di The Exorcist III

Nel cofanetto, il film è presente come dicevamo in due versioni: quella uscita al cinema, in 4K Ultra HD (2160p) Blu-ray in Dolby Vision (HDR10 compatibile) e la director’s cut di Legion, in Alta Definizione (1080p) Blu-ray con 2.0 stereo audio della versione cinematografica e opzionale 5.1 DTS-HD Master Audio in entrambe le versioni. Audio stereo restaurato nel 2023 per la versione cinematografica con sottititoli inglesi per non udenti, custodia reversibile con nuovo artwork di Richard Welles, con libretto da collezione contenente scritti di Lee Gambin, articoli d'archivio e recensioni.

Il DISCO UNO, quello con la versione cinematografica di The Exorcist III, contiene un commento audio dei critici Alexandra Heller Nicholas e Josh Nelson, un'intervista audio con William Peter Blatty e Death, Be Not Proud: The Making of The Exorcist III, un documentario del 2016 diviso in cinque capitoli con interviste ai membri della troupe, al compositore della colonna sonora, all'attore Brad Dourif e un capitolo dedicato agli effetti speciali. Ci sono poi interviste dell'epoca con Blatty, il produttore James Robinson, gli attori George C. Scott, Jason Miller, Grand L. Bush ed Ed Flanders, l'intervista "Falling Down a Long Flight of Steps", con l'effettista speciale Randy Moore e The Exorcist III: Vintage Featurette, un documentario sulle riprese realizzato sul set con interviste. Non mancano le scene cancellate, i ciak alternativi e i bloopers, oltre ovviamente ai trailer cinematografici e agli spot per radio e televisione.

IL DISCO DUE, che contiene la directors' cut di Legion, presenta il commento audio dei celebri critici britannici Mark Kermode e Kim Newman, il prologo cancellato, un inizio alternativo sempre col commento (a scelta) dei suddetti.

Insomma, un autentico MUST HAVE, per dirla con gli anglosassoni.