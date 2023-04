L'esorcista del papa - Russell Crowe rivela di aver vissuto un'esperienza paranormale durante le riprese dell'horror

News Cinema

L'esorcista del papa è da oggi, 13 aprile, nelle sale italiane. Ripercorriamo quindi il racconto di Russell Crowe e dell'esperienza paranormale che ha vissuto durante le riprese dell'horror, ispirato alla vita di padre Gabriele Amorth.

L'esorcista del papa - controverso progetto a cavallo fra horror e biopic, basato sugli scritti di Padre Gabriele Amorth - è da oggi - 13 aprile - nelle sale italiane, distribuito da Sony Pictures. Accolto da feroci critiche da parte del Vaticano, il lungometraggio ha fatto vacillare anche le certezze del protagonista Russell Crowe, il quale ha raccontato di aver vissuto un'esperienza paranormale durante le riprese.

L'esorcista del papa - Russell Crowe e l'inquietante esperienza paranormale

Russell Crowe - interprete di padre Gabriel Amorth - ha dunque raccontato, ai microfoni di Unilad, di aver vissuto un'esperienza paranormale mentre era impegnato sul set del film. L'attore, consapevole di essere stato in parte suggestionato dalla storia che stava mettendo in scena, ha però cercato di razionalizzare quanto accaduto:

Penso che fossimo tutti consapevoli della necessità di mantenerci sani di mente nel corso delle riprese. Ci sono state sicuramente delle piccole coincidenze strane, ma bisognava mantenere l’equilibrio. Una volta sono arrivato a casa e c’era un uccello morto al centro della porta dell’abitazione, e gli uccelli sono piuttosto simbolici nel film (...) Nella mia testa ho cercato, però, di razionalizzare l'accaduto. Doveva esserci qualche creatura nei boschi intorno alla casa, che si era accorta della mia assenza e mi aveva quindi lasciato un regalo di bentornato...

Nonostante i tentativi di razionalizzazione di Russell Crowe, L'esorcista del papa è pronto a scardinare le certezze del pubblico, cavalcando un topos tipico del cinema e della letteratura horror - i casi di possessione demoniaca - e declinandolo nella chiave del biopic. Come accennato, il lungometraggio è basato sui numerosi bestseller di padre Amorth, fra cui due libri di memorie in cui ha raccontato dei circa 100.000 esorcismi praticati per conto del Vaticano. La trama ruota infatti intorno al caso complesso di un ragazzo posseduto, che porterà l'ecclesiastico a scoprire una cospirazione in atto da secoli. Ad adattare i romanzi per il grande schermo sono stati Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos, mentre la regia è a cura di Julius Avery. Completano poi il cast Franco Nero - nel ruolo del papa -, Daniel Zovatto, Alex Essoe, Paloma Bloyd, Laurel Marsden, Cornell John, Derek Carroll, Peter DeSouza-Feighoney, River Hawkins, Pablo Raybould, Tom Bonington e Victor Solé. Ralph Ineson - volto di alcuni cult horror del calibro di The Witch - presta invece la voce al Diavolo. Appuntamento dunque al cinema, da oggi - 13 aprile - per assistere ad una storia misteriosa ed oscura, che offre a Russell Crowe la possibilità di brillare - ancora una volta - sul grande schermo.