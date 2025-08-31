L'era glaciale 6 si intitola Ice Age: Boiling Point, ha una data di uscita e un abbozzo di trama

News Cinema

Si intitolerà Ice Age: Boling Point il sesto film della saga de L'era glaciale e arriverà in sala all'inizio del 2027. L'annuncio è stato fatto dalla Disney, che ha dato qualche informazione sulla trama. Il film precedente era uscito nel 2016, portando l'incasso mondiale del franchise a 3,2 miliardi di dollari.

L’era glaciale 6 ha finalmente un titolo e una data d’uscita, e siamo anche in grado di svelarvi qualcosa sulla trama del nuovo capitolo del fortunato franchise preistorico d’animazione. L’annuncio è stato fatto ieri durante l’edizione 2025 di Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney, evento organizzato dal fan club ufficiale della Disney, il D23, che si è tenuto a Orlando, in Florida.

Innanzitutto si è deciso di intitolare il film Ice Age: Boiling Point. L’arrivo al cinema è stato invece fissato per il 5 febbraio del 2027. Quest’ultima notizia un po’ ci sorprende, perché tempo fa sembrava che L’era glaciale 6 dovesse conquistare le sale 10 anni dopo il debutto del film precedente, L'era glaciale 5 - In rotta di collisione, che aveva incassato globalmente 408 milioni e mezzo di dollari. Ricordiamo che il capostipite della saga, intitolato semplicemente L’era glaciale, è del 2002 e ha avuto 4 seguiti: L'era glaciale 2 - Il disgelo (2006), L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri (2009), L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva (2012) e il già citato L'era glaciale 5 - In rotta di collisione. I film hanno anche ispirato lo spin off L'era glaciale - Le avventure di Buck, la serie animata L'era glaciale - I racconti di Scrat e alcuni corti spin-off.

Di cosa parla L’era Glaciale 6?

Non si sa molto altro su L’era glaciale 6, se non che, come è stato dichiarato sempre nella giornata di ieri, Boiling Point è “un’avventura pazzesca piena di dinosauri e di lava che porta Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat e gli altri animali a esplorare angoli mai visti del pericoloso Mondo Perduto”.

Queste poche righe sono per noi importantissime, perché ci assicurano il ritorno di personaggi che adoriamo, a cominciare dallo scoiattolo Scrat. I tre protagonisti originali - il mammut Manny, la tigre Diego e il bradipo Sid - continueranno ad essere doppiati, nella versione originale, rispettivamente Ray Romano, John Leguizamo e Denis Leary. Ricordiamo che nella versione italiana Diego ha sempre avuto la voce di Pino Insegno e Sid quella di Claudio Bisio. Quanto a Manny, nei primi 3 capitoli è stato doppiato da Leo Gullotta, sostituito nel quarto e quinto film da Filippo Timi, che presumibilmente verrà chiamato anche per la nuova avventura.

Tutti e cinque i film de L’era glaciale hanno guadagnato globalmente oltre $ 3,2 miliardi di dollari, a fronte di un budget complessivo di 429 milioni.