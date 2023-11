L'alba dei morti dementi una serie tv? Edgar Wright non era d'accordo

News Cinema

Piccolo successo di culto, L'alba dei morti dementi di Edgar Wright, concepito e interpretato dalla coppia Simon Pegg & Nick Frost, fu un horror umoristico fenomeno nel 2004: non stupisce ora sapere dal regista, ospite dell'Happy. Sad. Confused. podcast, che qualcuno si era fatto avanti per estendere il più possibile il "franchise". Edgar, Simon e Nick però non erano convinti della cosa... Leggi anche Simon Pegg rivela i primi dettagli del suo nuovo progetto con Edgar Wright

Edgar Wright e la serie tv da Shaun of the Dead: "Dicemmo NO!"

Shaun of the Dead (2004), in italiano L'alba dei morti dementi, è considerato il primo capitolo della "trilogia del cornetto" del terzetto Edgar Wright (regia) e Simon Pegg & Nick Frost (sceneggiatura e interpretazione). Le avventure creative dei tre amici sarebbero proseguite con i diversi Hot Fuzz e La fine del mondo, ma naturalmente qualcuno è sempre in agguato, quando capisce che qualcun altro ha fatto lo sforzo di lanciare qualcosa di originale, e che ora quel qualcosa è potenzialmente lucrativo. Shaun of the Dead costò appena 6 milioni di dollari e ne portò a casa nel mondo "solo" 38.700.000, in termini assoluti poco, in termini relativi sei volte il suo budget! E Wright, con la sincerità di chi lasciò Ant-Man a poche settimane dal primo ciak per dissidi creativi con Kevin Feige, ignorando quanto gli avrebbe fruttato, è di certo sincero quando dice che...

Se n'è parlato. Siamo sempre stati molto protettivi su quel film. Tanto tempo fa, una compagnia americana voleva fare una serie tv da Shaun of the Dead. E noi fummo netti: NO! A volte si presentano queste cose e le prendiamo molto sul serio. Di alcune di queste cose parliamo ancora oggi. [Accetterei solo se avessi il controllo creativo totale]. Lo so che sarei molto più ricco se dicessi di sì a tutto!

Da notare che L'alba dei morti viventi ha visto solo adattamenti fumettistici, come una miniserie di quattro albi edita dalla IDW Publishing, scritta da Chris Ryall e disegnata da Zach Howard nel 2005. Prima ancora, a ridosso dell'uscita del lungometraggio, gli stessi Pegg & Frost avevano firmato una strip, disegnata da Frazer Irving e pubblicata nel numero 1384 della rivista antologica 2000 AD.