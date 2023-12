Kung Fu Panda 4 aggiunge al cast Ke Huy Quan, Awkwafina e Viola Davis

News Cinema

Il cast di Kung Fu Panda 4 accoglie tre nomi ben noti al pubblico del grande e piccolo schermo: chi interpreteranno Ke Huy Quan, Awkwafina e Viola Davis?

Il cast di Kung Fu Panda 4 si allarga e include tre nomi estremamente popolari sul grande schermo. Il primo arriva dritto dall’elenco degli artisti premi Oscar, mentre gli altri due provengono dal variopinto mondo Marvel. Si tratta di Viola Davis, Awkwafina e Ke Huy Quan, tre nomi ben noti al pubblico del grande schermo. Se Viola Davis di recente è riapparsa al cinema con Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Awkwafina ha dato un prezioso contributo al MCU recitando in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, anche se di recente è apparsa in Renfield e Quiz Lady. Ke Huy Quan, invece, è entrato nel mondo Marvel grazie a Loki, coinvolto nella seconda stagione con un ruolo chiave, mentre al cinema è stato coinvolto di recente in Everything Everywhere All at Once. Ma chi interpreteranno in Kung Fu Panda 4?

Kung Fu Panda 4 aggiunge Viola Davis, Awkwafina e Ke Huy Quan nel cast

A lanciare l’annuncio delle tre star in arrivo nel cast è stato Jack Black, che riprenderà nel cast originale la voce di Po. Tramite l’account TikTok di Dreamworks, l’attore ha mostrato una videochiamata di gruppo in cui informava Viola Davis e Awkwafina di essere nel cast. Poco dopo, la Dreamworks ha fatto chiarezza aggiungendo anche Ke Huy Quan, rivelando la sinossi ufficiale del film e anche il ruolo assegnato alle new entry. Il quarto capitolo d’animazione seguirà Po, Guerriero Dragone, alle prese con una nuova sfida: diventerà leader spirituale della Valle della Pace. Ciò significa, però, che dovrà trovare qualcuno che lo sostituisca. E bisognerà farlo in fretta, perché pare che ci sia una nuova villain all’orizzonte, pronta a disseminare caos. Il suo nome è Chameleon, una lucertola mutaforma che può cambiare aspetto e dimensione in ogni momento dimostrandosi tremendamente pericolosa.

Ad alzare la posta in gioco è anche l’obiettivo della lucertola, intenzionata a mettere le mani sul prezioso bastone della saggezza di Po, così da riportare in vita tutti i cattivi precedentemente sconfitti. Per questo il protagonista avrà bisogno di aiuto e individuerà il suo successore in Zhen, una volpe estremamente fastidiosa ma dalle abilità inestimabili. Secondo quanto riportato da ComicBook, Viola Davis presterà la sua voce a Chameleon, mentre Awkwafina sarà la volpe Zhen. Invece Ke Huy Quan introdurrà un nuovo personaggio, Han, leader del Covo dei Ladri. Diretto da Mike Mitchell, il quarto capitolo di Kung Fu Panda si mostrerà a breve in un primo trailer.