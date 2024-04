Kristen Stewart rivela il film tratto da una graphic novel che vorrebbe realizzare in futuro

News Cinema

Kristen Stewart finora non ha valutato un coinvolgimento in film tratti da fumetti, ma ha confessato di essere interessata ad una graphic novel.

Kristen Stewart non direbbe di no ad un eventuale progetto sui supereroi tratto dai fumetti, o quantomeno valuterebbe tutti gli aspetti coinvolti. Reduce dal successo della saga di Twilight, negli anni successivi Kristen Stewart ha approfondito sempre più la sua presenza sul grande schermo spaziando in vari generi. La sua ultima proposta si intitola Love Lies Bleeding, distribuita negli Stati Uniti dal 15 marzo. Ma in futuro potrebbe valutare anche un adattamento cinematografico tratto dai fumetti e, anzi, ha confessato quale storia le piacerebbe dare vita sul grande schermo.

Kristen Stewart rivela quale graphic novel vorrebbe trasformare in un film

Negli ultimi anni Kristen Stewart ha preferito focalizzarsi su storie particolarmente intime, ma non le dispiacerebbe aggiungere una spinta diversa, soprattutto mescolando questi due aspetti insieme.

Sarebbe divertente mescolare le due cose. Come attrice, non puoi farlo da sola. Qualcuno deve avere un’idea davvero grande e il coraggio di impegnarsi, poi arruolarti per fornire un servizio alla sua visione. E quindi è difficile per me rispondere ad una domanda del genere.

Pur non avendo condiviso espressamente quale ruolo potrebbe stuzzicare la propria curiosità, Kristen Stewart ha rivelato che esiste una graphic novel che potrebbe rispecchiare i suoi gusti.

C'è una graphic novel per ragazzi intitolata On a Sunbeam... È bellissima, sbalorditiva, dovrebbe essere trasformata in un film enorme.

La graphic novel menzionata da Kristen Stewart è un’opera di Tillie Walden nata inizialmente come webcomic di fantascienza e poi trasformata in graphic novel. Ambientata in un mondo di fantascienza spaziale, racconta la storia di Mia, che si unisce all’equipaggio della nave di manutenzione Aktis cercando di ritrovare il suo amore perduto. Come precisa ComicBook, la trama si svolge su due linee temporali, esplorando sia la fase di innamoramento che quella di perdita. On a Sunbeam è piaciuto così tanto da meritare una nomination agli Eisner Award del 2017 nella categoria di miglior fumetto digitale. In più, nel 2018, ha vinto il Los Angeles Times Book Prize.