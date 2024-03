Kristen Stewart è arcistufa delle scene di intimità dei film: "Non ne posso più, non è così che fa sesso la gente"

News Cinema

Mentre promuoveva il suo nuovo film Love Lies Bleeding, nel quale il sesso ha un ruolo importante. Kristen Stewart ha dichiarato che non ne può più di vedere scene intime tutte uguali e non realistiche al cinema. Secondo lei, nella vita vera le cose vanno in maniera completamente differente.

Torniamo a parlare di Kristen Stewart, di Love Lies Bleeding che ha da poco presentato al Festival di Berlino e delle scene di sesso al cinema. Se, presentando il film di Rose Glass nella città tedesca, l'attrice aveva detto di essere stufa dei film che parlavano solo della sessualità dei protagonisti, riferendosi in particolare al cinema queer, adesso se la prende, a ragione, con la maniera in cui l'intimità fisica viene mostrata in tutti i film. Il punto di partenza è sempre Love Lies Bleeding, del quale, tempo fa, Kristen aveva parlato dicendo che le sue scene di sesso con Katy O’Brian avrebbero scioccato il pubblico perché erano molto vere e dirette.

Il sesso al cinema? Kristen Stewart non ne può più

In un'intervista a NBC News, Kristen Stewart ha detto di essere arcistufa di vedere sul grande schermo le sequenze hot, e questo perché si distaccano completamente dalla realtà, dove certe cose vanno in modo completamente diverso.

Ormai le scene di sesso al cinema sembrano tutte dei compitini, con gli attori che pensano: "Ok, facciamole e basta" e sembra quasi che pensino automaticamente: "Ok, adesso ci baciamo e poi facciamo sesso". Non è così che fanno sesso le persone normali. Non ne posso più di film così.

Di Love Lies Bleeding Kristen Stewart ha anche rivelato che lei e Kathy O’Brien fanno sesso senza togliersi i vestiti, cosa che in un film non accade quasi mai, dal momento che si preferisce mostrare un vestito che viene sfilato e una testa che scende all'altezza delle parti intime. Naturalmente il riferimento riguarda i film sugli amori omosessuali femminili, ma nemmeno i film etero si salvano, perché in entrambi i casi gli amanti non parlano mai, nel senso che nessuno dice all’altro cosa fare e come fare per rendere l’esperienza più gradevole. Insomma, per l’attrice è assurdo che ci si ami in silenzio, perché sembra che, pur condividendo un'esperienza importante, i due esseri umani coinvolti abbiano paura di esporsi, di rivelare troppo di sé.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, Love Lies Bleeding uscirà in un numero limitato di sale USA il 14 marzo. Il film, che è ambientato nel mondo del bodybuilding, non ha ancora una distribuzione italiana. È un peccato, e allora consoliamoci con il trailer.