Kraven Il Cacciatore, gratis i primi otto minuti del cinecomic Sony con Aaron Taylor-Johnson

In una mossa promozionale, la Sony ha caricato su YouTube i primi 8 minuti di Kraven - Il Cacciatore, il cinecomic del Sony's Spider-Man Universe con Aaron Taylor-Johnson, al cinema dall'11 dicembre.

L'11 dicembre arriva al cinema Kraven - Il cacciatore, nuovo capitolo del Sony's Spider-Man Universe, che costeggia il Marvel Cinematic Universe: interpretato da Aaron Taylor-Johnson, è di fatto un film d'azione piuttosto cruento, del quale possiamo vedere su YouTube in anteprima i primi otto minuti, sottotitolati in inglese (capirete perché: il prologo si svolge in Russia). Kraven è MOLTO arrabbiato... e ha una precisa missione da compiere. Leggi anche Kraven il Cacciatore è più violento di Deadpool & Wolverine? Per la censura inglese sì

Kraven - Il cacciatore, la trama e le aspirazioni del film di J. C. Chandor