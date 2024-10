Kraven il Cacciatore è più violento di Deadpool & Wolverine? Per la censura inglese sì

News Cinema

Era scontato che Kraven - Il cacciatore ricevesse negli USA un divieto ai 17 anni, "Restricted", ma non è scontato che quella fascia si traduca in un "18" in Inghilterra. Eppure è successo per il film di J.C. Chandor con Aaron Taylor-Johnson.

Kraven - Il cacciatore sarà iperviolento? Questo viene da supporre leggendo la classificazione inglese della BBFC (British Board of Film Classification), che in questo specifico caso si è comportata in modo diverso dal solito: per Deadpool & Wolverine per esempio il "Restricted" americano è stato interpretato in modo più sereno. I fan a questo punto si domandano: ma cosa ci sarà di così efferato nel film con Aaron Taylor-Johnson, diretto da J. C. Chandor? Il cinecomic vietato non è ormai proprio più un tabù.



Kraven - Il Cacciatore: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe - HD

Kraven - Il cacciatore per la censura inglese è un divieto ai 18 anni

Kraven - Il cacciatore con Aaron Taylor-Johnson, diretto da J. C. Chandor, estende il Sony Spider-Man Universe, piuttosto solido sul fronte Venom (il cui terzo capitolo Venom: The Last Dance arriva in sala il 24 ottobre), più debole su quello Morbius - Madame Web. Comprensibile che la Sony Pictures cerchi identità più marcate per le nuove proposte, e non ci sono più remore dopo il 1.334.773.400 di dollari raccolto da Deadpool & Wolverine col suo semidivieto ai 17 anni negli USA ("Restricted": i minori di 17 anni non possono entrare se non accompagnati). La MPAA in America ha già classificato Kraven come R, motivandolo con "forte violenza sanguinosa, linguaggio scurrile", stessa etichetta data al film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Quello che colpisce è che però in quel caso la censura inglese aveva declassificato Deadpool & Wolverine al divieto ai 15 anni, mentre in questo caso si è mantenuta rigida con un'asticella ai 18: è un "vietato ai minori" molto più netto. Cosa avrà spinto il comitato britannico a questa severità? Di norma i film vietati ai 18 in Inghilterra possono contenere "violenza sadica, stupro o comportamenti sessuali non consensuali, uso sconsiderato di droghe, suicidio e autolesionismo, lì dove la raffigurazione sia sufficientemente dettagliata, enfatizzata o promossa, come un dolore non trascurabile."

Kraven - Il cacciatore arriverà nei cinema italiani l'11 dicembre, in tempo per le gioiose e pacifiche feste natalizie. Considerando che Deadpool & Wolverine qui in Italia è stato giusto sconsigliato ai minori di 6 anni, immaginiamo che queste problematiche non ci toccheranno. Leggi anche Kraven - Il cacciatore, il film Sony ha aggiunto "riprese strategiche"