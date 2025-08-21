KPop Demon Hunters, Netflix organizza proiezioni con karaoke negli USA e sbanca

News Cinema

Mentre KPop Demon Hunters sta per diventare l'originale Netflix più visto di tutti i tempi, il colosso dello streaming ha organizzato negli USA (e non solo) proiezioni-karaoke del film Sony Pictures Animation. Risultato? Siamo quasi al sold-out.

Il 23 e il 24 agosto negli USA e in Canada, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda i fan del fenomeno animato KPop Demon Hunters potranno assistere a proiezioni con karaoke, organizzate da Netflix, ancora incredula di aver centrato uno dei più grandi successi della sua storia: manca poco perché il lungometraggio targato Sony Pictures Animation diventi il film originale Netflix più visto sulla piattaforma, avendo già nel mirino il record di Red Notice (siamo a 210.500.000 di visualizzazioni contro 230.900.000!). Il boom ormai non è più quindi solo streaming... e qualcuno ironizza sulle parole di Ted Sarandos che aveva dato il cinema come moribondo. Leggi anche KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale?

KPop Demon Hunters al cinema, quanto incasserà Netflix