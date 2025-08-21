KPop Demon Hunters, Netflix organizza proiezioni con karaoke negli USA e sbanca
Mentre KPop Demon Hunters sta per diventare l'originale Netflix più visto di tutti i tempi, il colosso dello streaming ha organizzato negli USA (e non solo) proiezioni-karaoke del film Sony Pictures Animation. Risultato? Siamo quasi al sold-out.
Il 23 e il 24 agosto negli USA e in Canada, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda i fan del fenomeno animato KPop Demon Hunters potranno assistere a proiezioni con karaoke, organizzate da Netflix, ancora incredula di aver centrato uno dei più grandi successi della sua storia: manca poco perché il lungometraggio targato Sony Pictures Animation diventi il film originale Netflix più visto sulla piattaforma, avendo già nel mirino il record di Red Notice (siamo a 210.500.000 di visualizzazioni contro 230.900.000!). Il boom ormai non è più quindi solo streaming... e qualcuno ironizza sulle parole di Ted Sarandos che aveva dato il cinema come moribondo.
KPop Demon Hunters al cinema, quanto incasserà Netflix
Fedele all'idea di proporsi come alternativa al cinema, Netflix non rivelerà pubblicamente gli incassi della particolare uscita evento per i fan di KPop Demon Hunters. Si sa tuttavia che tra USA e Canada hanno aderito all'iniziativa diverse catene, per un totale di 1700 sale, con 1000 proiezioni già in tutto esaurito: si valuta che l'operazione, solo in quelle due nazioni, potrebbe arrivare a fruttare una decina di milioni di dollari (i più ottimisti parlano di 20 milioni!), costituendo un'effettiva concorrenza per le uscite cinematografiche reali nel weekend del 22-24 agosto.
Non sappiamo se questa sorta di happening collettivo per lo sterminato stuolo di fan si estenderà al di là di questi territori, fatto sta che il film ideato da Maggie Kang e da lei diretto con Chris Appelhans è diventato virale e di tendenza, due concetti che fanno gola a qualsiasi major. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, KPop Demon Hunters racconta di tre ragazze cantanti (Rumi, Mira e Zoey), superstar che in incognito sono anche cacciatrici di demoni: quando alcuni di questi le sfidano sotto le mentite spoglie di una (sexy) boy band, il segreto di una di loro verrà a galla. Punto di incontro tra l'animazione in CGI occidentale e l'anime, sia dal punto di vista estetico sia nel tipo di storia, è un cartoon che sancisce la vitalità coreografica della Sony Pictures Animation, vincitrice dell'Oscar con Spider-Man: Un nuovo universo. La colonna sonora, piena di canzoni originali, è esondata rapidamente dal film, diventando assai popolare nelle chart.
A questo punto ci si domanda: un nuovo film della saga pensato appositamente per la sala sarebbe un successo? Di recente la Disney ha deciso per esempio di trasformare Oceania 2 da miniserie a lungometraggio per il cinema, dopo aver notato che su Disney+ il primo Oceania era il loro cartoon più popolare. Certo, con Netflix di mezzo, concentrata sul digitale, la nostra rimarrà solo una fantasia.