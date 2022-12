Kirstie Alley - il ricordo di John Travolta: "So che ci rivedremo ancora"

News Cinema

Fra i primi a ricordare Kirstie Alley, scomparsa improvvisamente a 71 anni, è stato John Travolta, suo collega di set in Senti chi parla e nei due sequel. Ecco il suo commosso messaggio di cordoglio.

Questa mattina il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla terribile - ed inaspettata - notizia della morte di Kirstie Alley, scomparsa a 71 anni per un cancro al seno scoperto solo di recente. A dare la notizia, con un annuncio su Twitter, i suoi due figli adottivi. Annuncio a cui sono seguiti tantissimi messaggi di cordoglio e di affetto per un'attrice simbolo di un'epoca, gli anni '80, e volto di tantissime commedie entrate nell'immaginario collettivo. Fra i primi a commentare la scomparsa di Kirstie Alley è stato John Travolta, collega di set della star in Senti chi parla e nei due sequel, Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso!

Kirstie Alley e la lunga amicizia con John Travolta

John Travolta e Kirstie Alley si sono conosciuti per la prima volta sul set di Senti chi parla, nel 1989. Una collaborazione destinata a trasformarsi in una lunga amicizia, costellata da grandi successi cinematografici. Non stupisce quindi che fra i primissimi messaggi di cordoglio per la morte dell'attrice ci sia quello di Travolta: "Con Kirstie è stata una relazione davvero speciale. Ti voglio bene, Kirstie. So che ci rivedremo ancora".

Un legame duraturo e profondo, che ha portato i due attori a rendersi disponibili per una reunion - o un sequel - di Senti chi parla, progetto che nel 2020 ha visto quasi la luce: "Saremmo pronti a vestire i panni dei nonni. Non sappiamo se saremo coinvolti anche noi o se faranno tutto con altri attori. Di sicuro ve lo faremo sapere. Ho tanti bei ricordi con lui su quei set. Dalle risate alle riprese delle litigate. Nel secondo film avevano poi i figli, è stata un'evoluzione. Siamo cresciuti girando quelle pellicole. Ho davvero passato momenti felici che ricorderò con piacere" aveva infatti annunciato, nel 2020, Kirstie Alley. Lo scorso agosto John Travolta aveva salutato un'altra collega ed amica, Olivia Newton-John, anche lei morta per un cancro al seno. Al messaggio di John Travolta sono poi seguiti tantissimi post sui social di fan che sono cresciuti guardando i film di Kirstie Allen. L'attrice, dopo una folgorante carriera fra gli anni '80 e '90, era poi sparita dalle scene agli inizi degli anni 2000. Il declino, che l'ha portata a cadere in depressione e a sviluppare una dipendenza dal cibo, è poi terminato con l'arrivo di alcuni nuovi ruoli, fra cui quello nella serie Kirstie (2023), show in cui recita in una piccola parte anche John Travolta, da sempre accanto all'amica anche nei numerosi momenti difficili della sua vita.