Kingsman 4: confermato il titolo Kingsman The Blue Blood per il film che chiude la saga con Taron Egerton e Colin Fith

Arrivano conferme su Kingsman 4 ovvero Kingsman: The Blue Blood, in cui torneranno Taron Egerton, Colin Firth e Channing Tatum. Ecco cosa sappiamo del nuovo e conclusivo capitolo del popolare franchise britannico.

Kingsman 4: dove eravamo rimasti? Probabilmente al regista Matthew Vaughn che desiderava aggiungere un nuovo capitolo alla saga con Taron Egerton e Colin Firth, oppure allo stesso Egerton che dava per sicura un'ulteriore avventura con Eggsy e il suo mentore Harry Hart e non vedeva l'ora di mettersi al lavoro.

In ogni modo, il film sembra confermato, e forse bisognerebbe chiamarlo Kingsman 3 invece di Kingsman 4, perché The Kings' Man - Le origini era un prequel e non il seguito di Kingsman - Il cerchio d'oro. La nuova avventura delle spie britanniche risponde alle richieste dei fan di proseguire con le avventure dell'agenzia indipendente di servizi segreti con sede a Londra, e anche se il prequel non è andato molto bene al boxoffice, la 20th Century Studios non intende affatto cancellare i piani di lavorazione, né cambiare il titolo del film, che sarà Kingsman: The Blue Blood.

Kingsman: The Blue Blood: ritardi nell'inizio lavorazione

Le riprese di Kingsman: The Blue Blood sono state rimandate a data da destinarsi. A diffondere la notizia che la lavorazione del film sarebbe cominciata entro la fine del 2023 era stato, tempo fa, Taron Egerton. Ovviamente, visto lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, bisognerà spostare, non si sa di quanto, il primo ciak. Egerton ha poi detto che un nuovo sequel era necessario per mostrare che Eggsy non era più un ragazzo o un novellino. Ecco la sua breve dichiarazione in proposito:

Sono passati 10 anni. Ho 10 anni di più e vorrei essere in un film che racconta tutta un'altra storia. Vorrei che parlasse soprattutto del mio personaggio e non di come salvare il mondo.

Screenrant ci informa che è addirittura dal 2017 che Matthew Vaughn sogna di dirigere Kingsman: The Blue Blood, e cioè da quando è uscito Kingsman - Il cerchio d’oro. Nel 2019 Taron Egerton ha rivelato l'esistenza di una sceneggiatura, ma poi Kingsman 4 è finito nel dimenticatoio, non prima che l'attore rivelasse il titolo di cui oggi vi diamo conferma. Inutile dire che il lockdown ha complicato le cose e che non esiste una data di inizio riprese e tantomeno di uscita in sala.

Kingsman: The Blue Blood: il cast e la trama

E veniamo al cast e alla trama di Kingsman: The Blue Blood.

Il nuovo film si collegherà a quanto accaduto in Kingsman 2, e vedrà il ritorno di Tilde (Hanna Alström) e Tequila (Channing Tatum), che si erano uniti ai Kingsmen al termine del secondo film della saga. Come auspicato da Egerton, al centro della storia ci sarà il legame fra Eggsy e Hearth, e si prevede un grande, roboante finale, non solo di Kingsman 4 ma del franchise. Avete capito bene: Vaughn non vuole spremere i personaggi né ricorrere a cose assurde e inverosimili per mantenere alto il coinvolgimento del pubblico.

Per quel che riguarda gli interpreti di Kingsman: The Blue Blood, ci saranno dunque Colin Firth, Taron Egerton, Hanna Alström e Channing Tatum. Matthew Vaughn vorrebbe Dwayne Johnson nei panni del cattivo, e non è escluso il ritorno di Halle Berry. E il Merlino di Mark Strong? Ecco un vecchio ritornello. Il personaggio era fantastico, ma, se ben rammentate, moriva alla fine di Kingsman - Il cerchio d'oro. Quindi potremmo rivederlo solo all’interno di flashback o sogni. Eppure qualcuno lo ha nominato, infittendo il mistero del film.