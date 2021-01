Keira Knightley dice basta alle scene di nudo

News Cinema

Keira Knightley spiega perché non la vedremo mai più nuda al cinema, come specifica una clausola precisa dei suoi contratti.

Esplosa nel mondo del cinema con un ruolo da tomboy, ovvero maschiaccio, in Sognando Beckham, all'età di 17 anni, Keira Knightley è poi cresciuta e maturata, facendosi sempre più affascinante, anche se non è mai stata la classica bomba sexy. Nella sua carriera le è però capitato di dover interpretare scene di sesso, la più famosa delle quali (e a suo dire la migliore è più facile da girare, per la coreografia precisa decisa da Joe Wright) è stata quella in Espiazione. Ora, però, nei suoi contratti l'attrice inglese ha fatto mettere una clausola per cui non apparirà più nuda in scene di sesso, tanto che nel suo ultimo film, La conseguenza, sono state interpretate da una controfigura.

Intervistata in merito a questa decisione durante un podcast, Keira Knightley ha chiarito i motivi della sua decisione.

"In parte - ha detto - "si tratta di vanità e in parte per via dello sguardo maschile. Mi sento molto a disagio adesso nel cercare di rappresentare lo sguardo maschile". Alcuni registi, comprende, cercano "qualcuno che sia sexy" e ci sono quelle "orribili scene di sesso in cui sei tutto unto e tutti grugniscono". In questo momento della sua carriera, ha detto l'attrice, comprende che scene del genere possano avere un valore per il pubblico o il regista ma che d'ora in poi dovranno rivolgersi a qualcun altro. "Sono troppo vanitosa, il mio corpo ha avuto due bambini e preferisco non stare nuda di fronte a un gruppo di uomini". Se si parla di maternità e dell'accettazione del corpo, ha aggiunto, va anche bene, ma in ogni caso con una regista donna, "Non ho un divieto assoluto, lo è con gli uomini".