Keanu Reeves sarà il cattivo nel bizzarro film concerto dei Weezer

La rock band dei Weezer ha in preparazione un film, che sarà anche un mockumentary sul loro tour. Tra gli attori che appariranno nel film, Keanu Reeves sarà il villain.

La settimana scorsa i Weezer, una delle più interessanti rock band in circolazione, ha confermato una voce che circolava da tempo, ovvero la realizzazione di un film non meglio specificato. Il solito Jeff Sneider di InSneider oggi ci dà qualche notizia in più, incluso il fatto che nel film sarà presente Keanu Reeves nel ruolo del... villain. Ma dunque che genere di film è? Trattandosi dei Weezer non poteva essere un banale film concerto. Ricordate il loro bellissimo video di Buddy Holly che li trasportava in Happy Days con la regia di Spike Jonze? Se non lo ricordate lo trovate più sotto.

Il film dei Weezer e il cast

Annunciato durante l'esibizione dei Weezer a Coachella. il film che li coinvolgerà sarà un misto di film concerto e mockumentary. Keanu Reeves, anche lui un musicista, interpreterà come vi dicevamo il cattivo di turno ma ci saranno anche altri attori, tra cui Ben Schwartz, Juliette Lewis, Eric Andre e Johnny Knoxville, che interpreteranno in qualche modo se stessi. Stavolta non ci sarà un geniaccio come Spike Jonze dietro la macchina da presa, ma Henry Joost e Ariel Schulman, registi di Paranormal Activity 3 e 4.. A quel che riporta Sneider, la parte mockumentary del film si svolgerà in una sorta di "realtà aumentata", descritta come un misto di Scott Pilgrim vs. the World e Weird: the Al Yancovich Story. Basta questo per farci venire l'acquolina in bocca.