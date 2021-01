Keanu Reeves, i consigli per l'anno che è cominciato, ai fan e a se stesso

News Cinema

Keanu Reeves, dopo le riprese di Matrix 4 e la sua interpretazione nel videogioco Cyberpunk 2077, ha un consiglio tanto semplice quanto saggio per i fan.

Keanu Reeves possiede un'aura mistica particolare e un carisma inimitabile che i fan gli riconoscono, complici anche interpretazioni estreme come quelle di John Wick o messianiche come quella di Neo, anche nell'ultimo Matrix 4, le cui riprese sono da poco terminate. Intervistato dal Los Angeles Times, non ultimo per il suo recente ruolo nel videogame Cyberpunk 2077 di CD Project Red, Keanu si è lasciato andare a un consiglio su come affrontare la vita e il futuro in questo 2021, che arriva dopo un difficile 2020 e che abbiamo la responsaibilità d vivere con la massima consapevolezza. Nella loro semplicità (e ironia), sono concetti perfettamente condivisibili.

Cercate di rispettare gli altri, cercate di continuare a ricavare il meglio dalla vita, e cercate modi di farlo in questa situazione, ma cercate anche modi di rispettarla. Trovate modi per rimanere connessi, se ci riuscite. In altre parole, semplicemente... sopravvivete.

Keanu almeno negli States è fresco pure del buon successo riscosso da Bill & Ted Face the Music, la reunion umoristico-musicale-demenziale col collega attore Alex Winter, terzo capitolo di una saga molto amata in Nord America ma misconosciuta da noi: è cominciata con Bill & Ted's Excellent Adventure (1989) ed è proseguita con Bill & Ted's Bogus Journey (Un mitico viaggio, 1991), senza contare la serie animata spin-off prodotta nel frattempo. Matrix 4, diretto da Lana Wachowski, uscirà nel dicembre 2021. Leggi anche Matrix 4: Keanu Reeves dice che sarà soprattutto una storia d’amore