Matrix 4: Keanu Reeves dice che sarà soprattutto una storia d’amore

News Cinema

Durante un'intervista televisiva, Keanu Reeves ha parlato, da Berlino dove sta girando, di Marix 4, definendo il film di Lana Wachowski una grande storia d’amore e rivelando altri nuovi e importanti dettagli.

Continuiamo volentieri a parlare di Matirx 4, il nuovo capitolo delle avventure cinematografiche dell'eletto Neo in cui non ci saranno né Morpheus né l'Agente Smith ma tornerà, sempre con il volto di Carrie-Anne Moss, Trinity. Oggi è dalle labbra di Keanu Reeves che pendiamo, perché l'attore ci rivela qualcosa di molto importante sul film, e cioè che sarà una bella storia d'amore. Del giocattolone di Lana Wachowski abbiamo parlato in molti termini, utilizzando aggettivi come cyberpunk, rivoluzionario, imprevedibile, ma mai avremmo immaginato che l'elemento sentimentale potesse avere un ruolo di primo piano. E, invece, durante una puntata della trasmissione di BBC One The One Show, Keanu, in collegamento da Berlino, ha confermato di essere sul set del film e, dopo aver detto: "Siamo qui per creare un po’ di magia", ha svelato: "Abbiamo una regista straordinaria, Lana Wachowski, che ha scritto una meravigliosa storia d'amore, il film è di grande ispirazione". Poi il nostro ha aggiunto: "E’ come se fosse un invito ad aprire gli occhi. Diverte, ha delle grandiose scene d'azione. Tutto verrà rivelato".

Al giornalista che gli domandava se gli eventi narrati precederanno quelli del primo film, Keanu Reeves ha risposto infine con una sequenza di no. Quest'ultima affermazione fuga ogni dubbio circa l'impiego di Yahya Abdul-Mateen II come un Morpheus giovane.

L'intervista a Keanu Reeves su Matrix 4, che arriverà nelle sale il 1 aprile 2022, la potete vedere e ascoltare in un video postato sull'account Twitter di The One Show.