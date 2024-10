Keanu Reeves e Sandra Bullock, emozionante reunion per i 30 anni di Speed: è in arrivo un terzo capitolo?

News Cinema

Keanu Reeves e Sandra Bullock, protagonisti di Speed, celebrano il trentesimo anniversario del thriller a tutto gas. Le due star si sono riunite al regista Jan de Bont per una proiezione speciale del film, ricordando la loro esperienza sul set.

Speed, l'iconico thriller diretto dall'olandese Jan de Bont nel 1994, ha festeggiato il suo 30° anniversario e, per l'occasione, i protagonisti Keanu Reeves e Sandra Bullock hanno fatto la gioia dei fans. Martedì 8 ottobre i due divi hanno partecipato ad una proiezione speciale del film ad alto tasso di suspance e velocità, che si è tenuta nell'ambito del Beyond Fest a Los Angeles. Presente anche il regista, oggi 80enne.

Vincitore di due Premi Oscar (Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro), Speed racconta la corsa contro il tempo di un folle terrorista (Dennis Hopper) e dell'agente della SWAT Jack Traven (Reeves), che gli dà la caccia. Dopo aver messo a segno due attentati, il criminale piazza una bomba su un autobus: se il mezzo dovesse viaggiare al di sotto delle 50 miglia orarie, l'ordigno esploderà. Quando il conducente viene gravemente ferito, sarà la spaventatissima Annie (Bullock) a mettersi al volante e a tentare, con l'aiuto di Jack, di salvare i passeggeri dal peggio.

"Sapevamo che stavamo facendo qualcosa di folle" ha dichiarato Reeves di fronte alla sala gremita. "Ero al volante di un proiettile - gli ha fatto eco la collega, scherzando - quindi ero felice di essere ancora viva alla fine della giornata. Voglio dire, per me era qualcosa di nuovo, quindi non ero consapevole di cosa stesse succedendo o di cosa mi sembrasse giusto o cosa no, ma ero semplicemente dentro. Quindi credo che, come attrice e poiché ero una principiante, mi sono messa al volante e volevo che tutti fossero al sicuro. È stato speciale".

Jan de Bont ha speso a sua volta parole di grande stima per le due star, il cui contributo è stato fondamentale per il gigantesco successo di Speed, che ha incassato più di 350milioni di dollari in tutto il mondo.

Quello che hanno dovuto fare è semplicemente incredibile. Ma il rapporto che quei due hanno creato insieme è assolutamente incredibile. E rivedendolo sullo schermo stasera, era così reale. Erano assolutamente perfetti. Tutte le emozioni erano giuste, tutte le risate erano giuste, tutti i sorrisi, i piccoli smorzamenti... È stato davvero forte. E devo dire loro quanto sono stati grandi.

Il plauso ricevuto da Speed ha spianato la strada al poco fortunato sequel Speed 2 - Senza limiti, diretto ancora da de Bont. Sandra Bullock ha ripreso il ruolo di Annie, ma stavolta accanto a Jason Patric nel ruolo del nuovo fidanzato della protagonista. Willem Dafoe ha interpretato il pericoloso e vendicativo John Geiger. Per usare un eufemismo, il sequel non è stato accolto calorosamente quanto l'originale. Con appena 164milioni di dollari incassati, è stato un vero disastro commerciale.

Nonostante il flop, Sandra Bullock non si arrende. Durante l'evento, ha ribadito che non ci penserebbe due volte a dire sì ad un ipotetico Speed 3. Non è la prima volta che l'attrice dichiara di voler recitare ancora accanto a Reeves, ma stavolta ha esortato apertamente i vertici di Hollywood a correre il rischio e trasformare Speed in una trilogia. "Non so se siamo ancora in un settore disposto a tollerarlo e abbastanza coraggioso da farlo - ha premesso - Forse potrei sbagliarmi. Se Jan non riesce a fare ciò che ha in mente per il pubblico, allora ha fallito, a quanto pare. Non so cosa potremmo fare se fosse abbastanza buono per il pubblico".

Keanu Reeves e Sandra Bullock: i prossimi impegni delle due star

Quanto ai progetti futuri, Keanu Reeves sarà ancora una volta John Wick nell'atteso spin-off Ballerina con Ana de Armas, in arrivo nel 2025. Sta anche producendo l'adattamento di BRZRKR, la serie di fumetti che ha co-scritto con Matt Kindt. Sandra Bullock invece è pronta a recitare nel sequel di Amori e Incantesimi, fantasy romantico del 1998 diretto da Griffin Dunne. Warner Bros. ha annunciato ufficialmente che un secondo capitolo è in produzione e che Bullock e Nicole Kidman torneranno nei ruoli delle sorelle Sally e Gillian Owens. Se tutto andrà come previsto, le dive saranno anche produttrici. La sceneggiatura del sequel porterà la firma dello sceneggiatore originale Akiva Goldsman.