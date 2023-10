Ke Huy Quan ha lavorato per la Marvel ben prima di entrare a far parte del cast di Loki 2: ecco il video

News Cinema

Loki 2 non segna l'ingresso di Ke Huy Quan nella scuderia Marvel. In questi giorni circola su Twitter un video nel quale l'attore si mette a servizio di un altro film tratto dai celebri fumetti di supereroi. Le immagini risalgono a ben 23 anni fa.

Più volte sulla sezione Serie Tv del nostro sito comingsoon.it sono apparsi articoli sulla seconda stagione di Loki, arrivata su Disney + il 6 ottobre, quindi pochissimi giorni fa. Tra gli attori che la interpretano c'è anche Ke Huy Quan, che fa la parte di un certo OB. Ora, sappiamo bene che l'artista vietnamita naturalizzato americano quest'anno ha vinto l'Oscar, conoscendo quindi un nuovo picco di popolarità a diversi decenni da Indiana Jones e il Tempio Maledetto e I Goonies. E sappiamo anche che i supereroi Marvel sono sempre stati una sua grande passione, così come i cinecomic. Oggi veniamo però a scoprire un altro legame fra il Waymond Wang di Everything Everywhere All at Once e i personaggi dei fumetti della Marvel, e questo legame sono gli X-Men.

Il video con Ke Huy Quan sul set di X-Men

Sull'account Twitter Marvelfacts è stato postato un video nel quale Ke Huy Quan fa il coordinatore di stunt sul set del primo X-Men (2000). Lo vediamo alle prese con la controfigura del Wolverine di Hugh Jackman. Ke Huy Quan mostra di sapere il fatto suo, e si vede anche un inizio di ciak. Naturalmente l'attore sta imitando le mosse e le acrobazie che il mutante artigliato deve eseguire. Se Bryan Singer ha chiamato proprio lui è perché Ke Huy Quan ha studiato taekwondo con il Maestro Philip Tan sul set di Indiana Jones e il tempio maledetto ed è poi diventato discepolo del Maestro Tao-liang Tan, con cui ha migliorato la sua tecnica di combattimento. Prima di tornare davanti alla macchina da presa al fianco di Michelle Yeoh, è stato coordinatore di stunt anche per il film con Jet Li The One (2001).