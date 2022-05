Katharine Hepburn: una leggenda da rivivere con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'unica attrice a vincere ben quattro premi Oscar nasceva il 12 maggio 1907. Eccovi cinque titoli in streaming di una carriera maestosa.

Nessuna star del cinema classico hollywoodiano ha posseduto il fascino e l’energia di Katharine Hepburn. Con un mix tutto personale di eleganza, carisma e spirito liberal, l’attrice si è imposta nell’immaginario collettivo interpretando un tipo di donna decisa, pronta a sfidare (e vincere) gli uomini sul loro stesso campo di gioco. Candidata all’Oscar per ben dodici volte, Katharine Hepburn ha vinto quattro statuette come miglior attrice protagonista, record ancora ineguagliato. Scomparsa nel 2003 all’età di 96 anni, questa icona del cinema nasceva ad Hartford, Connecticut, il 12 maggio 1907. I cinque film in streaming elencati qui sotto possono testimoniare soltanto in parte la grandezza di un’attrice come nessun’altra. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming interpretati dalla leggenda Katharine Hepburn

Susanna

Scandalo a Filadelfia

La donna del giorno

La regina d’Africa

Indovina chi viene a cena?

Susanna (1938)

Il classico della commedia sofisticata che viene diretto da un cineasta multiforme quale era Howard Hawks consente alla Hepburn di sprigionare tutto il suo fascino vibrante accanto a un altro genio del genere quale era Cary Grant. Susanna è una giostra straordinaria di equivoci, trovate, romanticismo e un pizzico di follia come si poteva fare a quel tempo. Una trama arzigogolata e insieme estremamente precisa per un film strepitoso. Forse la miglior screwball comedy del decennio. Nel cast anche Barry Fitzgerald. Disponibile su Amazon Prime Video, Rai Play.

Scandalo a Filadelfia (1940)

Che dire di questo capolavoro? Alla già collaudata coppia Hepburn/Grant aggiungete un perfetto James Stewart (che infatti vince l’Oscar) e mettete dietro la macchina da presa la classe e i guizzi geniali di George Cukor. Una sceneggiatura straordinaria che mette in scena una famiglia amorevole quanto folle, oseremmo dire disfunzionale (per i tempi). Scandalo a Filadelfia scivola con classe infinita dalla screwball alla sophisticated comedy. Dialoghi da impazzire, momenti di cinema imperdibili. Un classico intramontabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

La donna del giorno (1942)

Non potevamo non inserire nella cinquina il primo film che la Hepburn gira con Spencer Tracy, straordinario coprotagonista negli anni a venire, sul set e nella vita. Si forma una delle coppie immortali della storia del cinema, un duo capace di sprigionare passione e classe come nessun altro. Alla regia il grande “artigiano” George Stevens, che mette in scena questa storia di amore, matrimonio, giornalismo e rivalità con il solito brio della miglior commedia. La donna del giorno scrive una pagina fondamentale di cinema, e lo fa nel migliore dei modi. Disponibile su CHILI.

La regina d’Africa (1951)

Cambio di registro quasi radicale ma ugualmente irresistibile per la Hepburn, che si affida al titanico John Huston e al brusco Humphrey Bogart per questo classico d’avventura e amore. Ambientazioni esotiche, scene spettacolari e la giusta dose di sentimento fanno de La regina d’Africa uno dei lungometraggi maggiormente amati del decennio, che consegna l’Oscar a Bogey e regala grandi consensi di pubblico e critica. Qualcosa di diverso per l’attrice che riesce a confermare tutta la sua versatilità. Altro film di culto assoluto. Disponibile su Amazon Prime Video.

Indovina chi viene a cena? (1967)

Ultima pellicola della coppia Hepburn/Tracy prima della morte del grande attore. Un film rivoluzionario per l’epoca, che mette in scena il problema razziale con precisione e lucidità. Diretto dal grande Stanley Kramer, Indovina chi viene a cena? vede protagonista anche un altro attore iconico quale Sidney Poitier, che compone con gli altri un trio perfetto. Il monologo finale di Tracy da incorniciare a far vedere a ogni americano borghese-liberal. Terzo Oscar per la Hebburn. Film prezioso e intenso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.