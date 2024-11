Justice League, in arrivo un nuovo film? James Gunn affronta l'indiscrezione

News Cinema

I DC Studios stanno lavorando ad un nuovo film corale sulla Justice League? James Gunn affronta la voce di corridoio.

James Gunn solitamente utilizza i propri account sui social network per smentire o confermare insistenti voci di corridoio e ancora una volta ha utilizzato la sua voce per mettere a tacere un’indiscrezione rivelatasi poco veritiera su un nuovo progetto DC. Si vociferava che dietro le quinte gli Studios stessero lavorando ad un nuovo film dedicato alla Justice League prendendo spunto dal fumetto Justice League: The New Frontier. Ma cos’avrà avuto da ridire in merito il co-presidente dei DC Studios?

Justice League, un nuovo film è in fase di realizzazione? Parla James Gunn

La prima fase del nuovo DCU è in partenza grazie alla distribuzione su Max di Creature Commandos, una serie animata inteso come primo progetto del nuovo universo di supereroi costruito da James Gunn e Peter Safran. La prima fase, detta Gods and Monsters, decollerà ufficialmente al cinema con Superman nel 2025, ma nel frattempo si vocifera che Gunn stia lavorando già ad un progetto corale sulla Justice League di cui firmerebbe sia la regia che la sceneggiatura traendo spunto dal fumetto Justice League: The New Frontier. Tuttavia è stato proprio Gunn a chiarire che nulla di tutto ciò è vero. Via Threads, ha risposto ad un utente:

No, mi dispiace. Non c’è assolutamente nulla di vero in questo. Detto questo, adoro New Frontier e la sua magica storia di questo mondo DC alternativo ha una grande influenza sui DC Studios.

Pur non avendo confermato la realizzazione di un nuovo film corale sulla Justice League, James Gunn al tempo stesso ha chiarito quanto sia di fondamentale importanza il materiale presente in questo fumetto. In ogni caso la Fase 1 non è ancora al completo: James Gunn ha annunciato soltanto una parte dei progetti previsti finora che includerebbe sia Superman che Supergirl: Woman of Tomorrow. Un film corale dedicato alla Justice League potrebbe subentrare dopo il decollo effettivo del nuovo DCU, ma al momento il regista sembrerebbe essere più interessato ai film stand alone dedicati ai supereroi DC.