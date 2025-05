Jurassic World: La Rinascita, Scarlett Johansson appare terrorizzata nelle nuove immagini del film

News Cinema

Nuove immagini di Jurassic World: La Rinascita mostrano Scarlett Johansson terrorizzata ed offrono uno sguardo ravvicinato al possente mosasauro.

Scarlett Johansson appare spaventata nelle nuove immagini di Jurassic World: La Rinascita, film che inaugurerà una nuova trilogia ambientata nell’universo giurassico tanto apprezzato dal pubblico. Le immagini in questione non solo mostrano la reazione di Zora Bennett, ma condividono anche uno sguardo più ravvicinato al mosasauro.

Jurassic World: La Rinascita, Scarlett Johansson è sconvolta nelle nuove immagini: appare anche il mosasauro

Non manca poi molto al debutto in sala di Jurassic World: La Rinascita, nuovo capitolo del franchise che seguirà Zora Bennett e la sua squadra sull’isola alla ricerca di campioni di DNA di dinosauri terrestri, marini e aerei. Una missione che di facile ha ben poco, soprattutto perché quelle creature sono apertamente ostili e non intendono cedere spazio agli umani. Per combattere l’attesa, Screen Rant ha condiviso in anteprima alcuni scatti del film: in un’immagine appare Zora a terra, indossa un giubbotto militare ed ha un’espressione impaurita mentre fissa un punto imprecisato. Cos’avrà visto? La seconda immagine, invece, offre uno sguardo ravvicinato ad una delle creature sull’isola, evidenziando le dimensioni pazzesche del mosasauro mentre emerge dall’acqua accanto ad una nave.