Jurassic World - La rinascita impedisce il decollo di Superman al boxoffice italiano del weekend

Diversamente che negli USA e in altre zone del mondo, il debutto del nuovo Superman al botteghino italiano del weekend si è dovuto accontentare di un secondo posto, inseguendo Jurassic World: La rinascita, che non molla la vetta.

La battaglia tra Jurassic World: La rinascita e Superman al boxoffice italiano del weekend si è risolta a favore del primo, ancora in vetta nonostante fosse alla seconda settimana di programmazione, contro il debutto del nuovo Clark Kent alias David Corenswet nelle nostre sale. Non è un esito banale, se si considera che negli USA e in altre parti del mondo il film DC Studios ha come previsto occupato il primo posto, tanto che James Gunn ha ringraziato il pubblico per gli incassi di Superman. Riguardo a Jurassic World: La rinascita con Scarlett Johansson, c'è poco da dire: raccogliendo un altro 1.678.500 euro, ha raggiunto in Italia i 7.202.800, diventando il nono miglior incasso dell'anno solare qui da noi. Nel mondo il film di Gareth Edwards è a 529.462.700 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un vociferato budget sui 180 milioni (fonte The Numbers): non sarà per ora all'altezza dei miliardi puntualmente raccolti dalla saga giurassica a ogni capitolo, ma non si può lamentare.



Il secondo posto di Superman, come si scriveva, spiazza e fa riflettere sul destino dei cinecomic nel nostro paese: la Cinetel ha registrato un calo generale del 19% del boxoffice nostrano nell'ultimo fine settimana, nonostante l'uscita del film di James Gunn targato Warner Bros. e DC Studios, nel mondo già partito con 217 milioni di dollari, di cui 122 nel Nord America. E in effetti qui Superman si è accontentato di 1.995.100 euro in cinque giorni (1.555.646 nel weekend), probabilmente disturbato dalle altre recenti uscite di blockbuster non ancora smaltite da spettatori e spettatrici italiane.



Slitta di una posizione, finendo in terza posizione, lo spettacolo ultra-classico e divistico di F1 - Il film con Brad Pitt, ex-pilota di Formula 1 che torna in pista per salvare la scuderia dell'amico ex-rivale (Javier Bardem), facendo da mentore a un giovane immaturo (Damson Idris). Lo spettacolare lungometraggio di Joseph Kosinski ha rastrellato altri 448.300 euro, confluiti nel totale qui da noi di 4.524.000. Il boxoffice mondiale parla di 393.395.000 dollari. Storicamente è il risultato migliore mai ottenuto in sala da una produzione Apple: in rapporto a un budget che le fonti collocano tra i 200 e i 300 milioni, non è però comunque un responso esaltante.

Scende dal terzo al quarto posto il remake dal vero di Dragon Trainer, diretto dallo stesso coregista dell'originale animato, Dean DeBlois: in Italia ha raggiunto gli 8.332.200 (285.800 nel weekend), nel mondo i 560.773.200 dollari. Non è un Lilo & Stitch della Disney, ma ricordando il budget sui 150 milioni (fonte Deadline), si può considerare una scommessa sicura che è stata puntualmente vinta.

Perde una posizione, dalla quarta alla quinta, il simpatico Elio della Pixar-Disney: il panorama cinematografico ormai raramente premia soggetti originali sui 200 milioni di dollari di budget come questo. La storia del bambino che sogna di essere rapito dagli alieni, viene esaudito e diventa amico del buffo Glordon, tocca in Italia i 2.150.000 euro (195.800 nel fine settimana), nel mondo intero arranca con 117.266.200 dollari.



Il box office completo del weekend