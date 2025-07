Jurassic World: La Rinascita, Gareth Edwards ha realizzato il film a tempo di record

News Cinema

Jurassic World: La rinascita è stato realizzato in un anno e quattro mesi, dalla preproduzione all'uscita. Sembra tanto, ma per un blockbuster è la velocità della luce. Il regista Gareth Edwards ha raccontato l'esperienza al podcast Filmmaker Toolkit.

Jurassic World: La rinascita, reboot della saga firmato da Gareth Edwards e già al cinema, è quasi un record nel mondo dei blockbuster: è presto per parlare d'incassi, ma di certo i suoi tempi di lavorazione sono stati stupefacenti, considerando la mole del kolossal e la complessità della sua lavorazione, tra preproduzione, riprese e postproduzione digitale. Indiewire ha ospitato Edwards nel podcast Filmmaker Toolkit, per farsi raccontare come sia andata e come abbia vissuto i tempi strettissimi che la Universal gli ha dato. Non si è tirato indietro di fronte alla sfida... ma ha dovuto prendere delle decisioni pragmatiche. Con un pizzico di fortuna. Leggi anche Jurassic World - La Rinascita: Recensione del film che ritorna con successo alla semplicità delle origini della saga

Jurassic World: La rinascita è stato prodotto in poco più di un anno, la maratona di Gareth Edwards

Ne è passato di tempo da Monsters (2010), esordio nella fantascienza del regista Gareth Edwards. In mezzo ci sono stati Godzilla (2014) e Rogue One: A Star Wars Story (2016), che l'hanno fatto entrare nel giro di Hollywood, dove è riuscito anche a piazzare un suo soggetto originale, The Creator (2023), impresa di per sé ardua nell'ambiente. Ma la proposta di dare inizio a una terza trilogia di Jurassic Park, con Jurassic World: La rinascita, era tanto allettante quanto terrificante, per le tempistiche assurde che i piani alti gli hanno proposto. Come comportarsi? Gareth, chiamato da Steven Spielberg e Frank Marshall a dirigere il film solo nel marzo 2024 (!), ci racconta:

La preproduzione è durata quanto quella di Monsters, che però girammo in tre su un furgoncino! Di solito [per questi grandi progetti] ti danno due anni e mezzo, dal giorno in cui ti chiamano al giorno in cui chiudi il film. Mi ricordo che sono andato alla Universal, c'erano Donna Langley e Peter Cramer, i capi della Universal, ho alzato la mano. Loro: "Sì, Gareth là dietro, dicci." E io: "Non possiamo posticipare l'uscita?" [...] Ho sempre pensato che il modo in cui fai il film è tanto importante quanto il prodotto. [...]

All'inizio io e il mio produttore Jim Spencer ci siamo detti: "Non possiamo cambiare il modo in cui funziona la macchina". Se cerchi di opporti alla macchina di un grande blockbuster, se cerchi di reinventare il processo, tipo "Non lo gireremo così, ma più così", se ti opponi... ti asfalta. [...] Se hai un lasso di tempo di tre mesi di preproduzione, far capire a tutti come vuoi reinventare il processo è impossibile. Si trattava più di scegliere quale battaglia combattere, la mia era: andiamo nelle location reali. [...]

[Spielberg gli aveva detto che stavano pensando al Costa Rica e alla Thailandia]. Avevo fatto Monsters in Costa Rica, avevamo cercato in quel paese paesaggi di giungle e spiagge primordiali, e avevamo appena fatto The Creator in Thailandia. Quindi tutto è andato al posto giusto rapidamente, forse abbiamo risparmiato un po' di tempo, non dovevo fare sopralluoghi perché conoscevo la maggior parte di quelle location. [...]

Quando abbiamo cominciato, ho detto allo studio: abbiamo solo tre mesi, non possiamo fare una miniversione del film con la pre-visualizzazione, non abbiamo tempo. Però avevamo le camere virtuali, in un piccolo spazio che hanno organizzato in ufficio, vedevi in tempo reale una versione della nave e del dinosauro con l'Unreal Engine [un motore 3D che si usa per videogiochi ed effetti visivi, ndr]. [...] Fai capure come gireresti le inquadrature, usando la camera virtuale, così magari gli altri valutano: "Credo che qui avremo bisogno di un elicottero, qui invece andiamo di drone". La produzione comincia a valutare come organizzare tutto... una sorta di caos controllato, in pratica.