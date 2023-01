JUNG_E: il trailer del thriller di fantascienza in arrivo su Netflix

News Cinema

Diretto dal regista di Train to Busan e Peninsula, il film debutta in streaming sulla piattaforma il 20 gennaio. Ecco il full trailer originale di JUNG_E.

Arriva in streaming su Netflix dal 20 gennaio JUNG_E, thriller di fantascienza che è firmato da coreano Yeon Sang-ho, oramai probabilmente noto anche ai più distratti e meno esterofili di voi come il regista di Train to Busan, che è stato uno dei migliori film di zombie degli ultimi anni, e del suo sequel Peninsula.

Interpretato da Kang Soo-yeon (alla sua ultima apparizione prima di una morte prematura), Kim Hyun-joo e Ryu Kyung-soo, JUNG_E è descritto come un "avvincente thriller di fantascienza" in cui "gli umani sono fuggiti dalla Terra devastata da drastici cambiamenti climatici. Per porre fine alla guerra scoppiata nei rifugi, il cervello della leggendaria mercenaria Yun Jung-yi è clonato dagli scienziati che tentano di sviluppare un robot da combattimento controllato dall'intelligenza artificiale".

Ecco il trailer ufficale originale e la sinossi di JUNG_E:





"Con le informazioni del cervello del capitano Yun Jung-yi, creeremo un perfetto robot da combattimento."

La Terra è stata devastata da drastici cambiamenti climatici e l'umanità è migrata verso nuovi rifugi nello spazio, dove da decenni è in corso una guerra civile. Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) diventa un'incredibile mercenaria e stratega militare responsabile di innumerevoli vittorie, ma una missione fallita la riduce in stato vegetativo e Kronoid, una società per lo sviluppo di un'intelligenza artificiale per scopi militari, cerca di creare un perfetto robot da combattimento clonando il suo cervello.

A 35 anni di distanza Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn), la figlia di Jung-yi, partecipa a questa iniziativa come direttrice della ricerca per il progetto JUNG_E.

Dopo limitati progressi, nonostante gli innumerevoli tentativi di clonaggio e simulazione, Kronoid abbandona la ricerca per lanciare un altro progetto, ma Seo-hyun scopre i loro piani e cerca di salvare JUNG_E.

Così ha inizio la fuga dal laboratorio di ricerca del clone da combattimento JUNG_E...