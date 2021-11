Jumanji 4: il nuovo film arriverà prestissimo e la regia sarà sempre di Jake Kasdan

News Cinema

Il produttore Hiram Garcia ha annunciato che Jumanji 4 entrerà in lavorazione prima di quanto si possa immaginare e che dietro alla macchina da presa ci sarà sempre Jake Kasdan. Ne ha parlato durante un'intervista.

Torniamo a parlare di Jumanji 3, o se vogliamo Jumanji 4, visto che il padre della saga è il film con Robin Williams del 1995. Sono decisamente buone le notizie sul nuovo film, che già nel mese di giugno era stato praticamente confermato. Oggi Hiram Garcia, che è il produttore di Jumanji: Benvenuti nella Giungla e di Red Notice, ci informa che il prossimo capitolo arriverà presto, forse prima di quanto immaginiamo. C'è da dire però che due dei protagonisti, Dwayne Johnson e Kevin Hart, al momento hanno tantissimi impegni, ma siamo certi che troveranno un po’ di tempo per continuare il fortunato franchise.

Jumanji 4: le parole felici del produttore

Ecco cosa ha detto il produttore Hiram Garcia a proposito di Jumanji 4 a comicbook:

Abbiamo una grandiosa visione per il prossimo film di Jumanji. Quindi siamo elettrizzati. Lo faremo presto. E ovviamente l'obiettivo è di cominciare un po’ dopo che Jake Kasdan avrà iniziato per noi Red One, quindi il film sarà il progetto successivo. Ma un po’ dopo l'uscita di Red One, saremo pronti per Jumanji. Sento che per allora saremo preparati e potremo così dedicarci al terzo film.

Queste parole sono musica per le nostre orecchie e l'augurio è che il terzo film della nuova saga possa guadagnare di più di Jumanji: The Next Level​, che ha comunque incassato 800 milioni di dollari. A qualcuno sembrerà difficile credere che Jumanji 4, che forse sarebbe arrivato prima se non ci fosse stata la pandemia, si farà tra breve, perché davvero Dwayne Johnson e Kevin Hart hanno molti progetti in ballo, ma sempre Hiram Garcia assicura che la saga ha un'importanza prioritaria e che il pubblico resterà contento:

Sarà bello, davvero, e divertente e intelligente. Ha un punto di vista molto intelligente, e Jake Kasdan sarà alla guida del film, e lui è un uomo geniale.

Con la regia di Jake Kasdan (cosa di cui non avevamo la certezza), la squadra del nuovo film sarà al completo, sempre che tornino anche Karen Gillan e Jack Black. Nell'attesa, rivediamoci il trailer di Jumanji: The Next Level​.