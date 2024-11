Uno Rosso: Dwayne Johnson e Chris Evans portano azione e avventura sotto l'albero di Natale

News Cinema

Da oggi, 7 novembre, nelle sale italiane distribuito da Warner Bros Pictures, arrivano due ore di puro intrattenimento su grande scala per famiglie che già desiderano respirare atmosfere natalizie. Uno Rosso è il titolo dell'adventure fantasy diretto da Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu e J.K. Simmons.

Con i panettoni ormai comparsi da alcuni giorni sugli scaffali dei supermercati, arriva anche la prima grande avventura natalizia sul grande schermo. Di grande, oltre al divertimento che promette, c'è anche il cast: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu e il premio Oscar J.K. Simmons nel ruolo di Babbo Natale. Uno Rosso, in originale Red One, è proprio il nome in codice che si riferisce al signore barbuto che porta i regali ai bambini buoni tra il 24 e il 25 dicembre. Ma come spesso accade in ogni film natalizio che si rispetti, la notte più attesa dell'anno anche qui è in pericolo perché Babbo Natale viene rapito.

Siamo nel campo dell'action comedy, con licenza di abbracciare sfumature fantasy, per una avventura non così distante dai due film Jumanji: Benvenuti nella giungla (2017) e Jumanji: The Next Level (2019). Dietro quei due titoli c'era Jake Kasdan (figlio del grande Lawrence) che ritorna qui in Uno Rosso a collaborare con il Dwayne Johnson produttore, ancor prima che attore. La società dell'ex wrestler, la Seven Bucks Productions, produce infatti il film insieme alla Metro-Goldwyn-Mayer che arriva nelle sale del nostro Paese grazie alla distribuzione di Warner Bros. Pictures Italia. L'intento è quello di coniugare i sentimenti natalizi con un'avventura di grandi proporzioni da vivere sullo schermo della sala cinematografica.





Uno Rosso: un family movie con le action star

Dwayne Johnson ha costruito negli anni un impero su se stesso. Il passaggio dal ring del wrestling al set per interpretare ruoli d'azione è stato naturale, essendo lui innanzitutto un carismatico intrattenitore che sa come sedurre il pubblico. Ruvido fuori ma tenero dentro, l'attore ha capitalizzato il suo aspetto fisico con anni di palestra sguinzagliando la sua personalità. Johnson aveva certamente il talento per gli affari che gli scorreva nelle vene, tanto da essere stato capace di trasformare la sua immagine in un brand, non senza mantenere un contatto diretto con i suoi fan attraverso i social network nel modo più spontaneo possibile e riuscendo sempre a essere visto come una fonte di ispirazione per gli altri. Sono tanti i settori in cui ha investito, dall'acqua alla tequila, dall'abbigliamento sportivo alla divisione universitaria del football americano, anche se il cinema rimane il suo palcoscenico preferito.

Uno Rosso rientra proprio in quel contesto di operazione commerciale destinata al divertimento per tutta la famiglia, con l'elemento natalizio che ne aumenta l'attrattiva per i più piccoli. Azione e fantasy si mescolano in questa avventura che sarebbe stato importante riuscire a veicolare anche con il giusto co-protagonista. Chi meglio del volto che tutti i giovani spettatori riconoscono come Captain America? Chris Evans si mette al servizio del film interpretando uno sorta di cacciatore di taglie, ovviamente con metodi di lavoro agli antipodi rispetto al capo della sicurezza di Babbo Natale incarnato da Dwayne Johnson. I due però devono saper collaborare ed è nella dinamica dei loro personaggi che il film trova i suoi momenti più esilaranti.

Evans mette a frutto la sua esperienza in film ad alto budget con la stima che il pubblico ripone in lui ormai da anni. Con quel viso che sembra non invecchiare mai, l'attore riesce a trovare ogni volta il giusto equilibrio, tra ironia e ruvidità, a seconda del ruolo. Non importa se sia lo spietato antagonista di The Gray Man, l'ingenuo fidanzato di Ghosted o il vivace e fuori luogo Johnny Storm di Deadpool & Wolverine. L'attore riesce sempre a centrare il personaggio che interpreta adeguandosi al rapporto che si instaurerà con il pubblico, con le relative differenze anagrafiche.





Uno Rosso: trama e trailer del film

Dopo che Babbo Natale (nome in codice: Uno Rosso) viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo in una missione globale travolgente e ricca di azione, per salvare il Natale. Qui sotto il trailer italiano di Uno Rosso, dal 7 novembre nei cinema italiani distribuito da Warner Bros.



Qui sotto le foto della premiere di Uno Rosso a Berlino in cui erano presenti attori e regista, condivise da Dwayne Johnson direttamente sul suo profilo Instagram che conta quasi 400 milioni di follower.