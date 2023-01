Julian Sands disperso in montagna da giorni, proseguono le ricerche

L'attore inglese Julian Sands è disperso in montagna da parecchi giorni. Appassionato di trekking, è scomparso addirittura il 13 gennaio, quando non è tornato da un'escursione nel sud della California sulle San Bernardino Mountains, sul sentiero che porta in cima al monte San Antonio o Monte Baldy. Le perlustrazioni via terra sono cominciate poco dopo, per essere interrotte a causa del maltempo. Successivamente le ricerche sono proseguite solo via elicottero e drone.

Julian Sands è sempre stato un appassionato di montagna, come ha più volte raccontato. In un'intervista di 2 o 3 anni fa ha infatti dichiarato:

Ormai sono quasi cinque giorni che si sono perse le tracce di Sands, ma le autorità locali hanno tutta l'intenzione di riprendere appena possibile le ricerche via terra, anche se a questo punto sembra poco probabile che l'attore venga trovato vivo. Il produttore inglese Cassian Elwes, grande amico di Julian, ha espresso la sua preoccupazione su Twitter, scrivendo:

I’ve known since Friday that my friend Julian Sands has been missing on mt baldy. I’m devastated. A very close family friend who was an adventurer in everything he did. I’ve said many prayers.