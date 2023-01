Julian Sands: continuano le ricerche dell'attore scomparso, il messaggio della famiglia

Cresce l'ansia e diminuisce la speranza, purtroppo, di ritrovare in vita Julian Sands, il noto attore inglese disperso sulle impegnative montagne della California del Sud dallo scorso 13 gennaio. Le ricerche continuano senza sosta, ma le condizioni proibitive della zona, flagellata dal maltempo, le ostacolano non poco. La polizia di San Bernardino ha pubblicato su Twitter il seguente messaggio, al cui interno condivide anche una dichiarazione e un ringraziamento da parte della famiglia dell'attore di Camera con vista.

As we enter day 11 of the search for Julian Sands on Mt. Baldy, we are reminded of the sheer determination & selflessness of all of the people who have aided in this search. We will continue to utilize the resources available to us. The family would like to share this statement: pic.twitter.com/owO2o97f16