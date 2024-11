Jude Law: "Una mossa sbagliata nella mia carriera è stata quel film"

News Cinema

Jude Law, tra poco su Disney+ in Star Wars Skeleton Krew, tra Watson e Silente passando per lo Young Pope di Sorrentino, non può lamentarsi dell'affetto del pubblico. Chiacchierando con GQ, ha detto che c'è un solo film del quale veramente si pente...

Jude Law, popolarissimo tra Europa e Stati Uniti, è una delle star internazionali "arrivate": non si sente però tanto superiore da non ammettere qualche passo falso, e chiacchierando con l'edizione britannica di GQ ammette che ha un progetto del quale a posteriori si pente. Si tratta del remake dell'Alfie interpretato negli anni Sessanta dal grande Michael Caine. Sembrava una mossa naturale, invece c'era qualcosa che non lo convinceva... ma se ne rese conto un po' troppo tardi... Leggi anche Animali Fantastici, anche Jude Law si esprime sul franchise: "È sospeso"

Jude Law considera Alfie uno dei suoi passi falsi

Dal 4 dicembre farà da ruvida balia ai ragazzini della serie Star Wars: Skeleton Krew, di recente è stato in The Order e un nuovo Enrico VIII in Firebrand: la carriera di Jude Law, classe 1972, è lanciatissima e ancora meglio stabile. Questo non significa che, nell'ascesa allo stardom, non si possano compiere errori, semplicemente non li si ammettono se non dopo tanto, tanto tempo. Sono infatti passati vent'anni da Alfie di Charles Shyer, dove interpretava l'omonimo autista di limousine a New York, dongiovanni compiaciuto e impenitente. Era il remake dell'Alfie con Michael Caine, diretto nel 1966 da Lewis Gilbert: costato 60 milioni di dollari, il rifacimento riuscì a stento a raggiungere i 35 in tutto il mondo. Sulla carta era un veicolo perfetto per un giovane attore fascinoso, ma...

Ero in una posizione forte in quel momento, perché avevo appena avuto un'altra nomination all'Oscar per Ritorno a Cold Mountain, e scegliere Alfie come film da fare dopo di quello, secondo me fu una mossa sbagliata. [...] Mi resi conto che non ero riuscito a dare una marcia in più al materiale, mi apparve un po' troppo leggero, un po' troppo pacchiano. Penso che fu fatto con un budget troppo alto, e che forse mi diedero troppi soldi, che all'epoca pensai pure fossero pochi. Mi rimproverai per aver fatto una cosa in cui ero il rubacuori, il protagonista carismatico, ma che non funzionava.