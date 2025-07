Josh O'Connor: tutto quello che c'è da sapere su Rebuilding, il film in cui l'attore è un cowboy

News Cinema

È stato presentato al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary un film intitolato Rebuilding e interpretato da Josh O'Connor. L'attore fa la parte di un cowboy a cui un incendio distrugge la casa. Andiamo a scoprire i dettagli del progetto e la sua origine.

Tempo fa, per la precisione quando era circolata la voce che Josh O'Connor sarebbe stato il nuovo James Bond, avevamo accennato a un progetto intitolato Rebuilding nel quale l'attore portava un cappello da cowboy e quindi presumibilmente era un cowboy. Adesso siamo in grado di raccontarvi altro sul film, che è legato all'attualità e che è stato appena presentato al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary. Il regista è Max Walker-Silverman, a cui dobbiamo l'indipendente A Love Song, che da noi, purtroppo, non è mai uscito e che sul sito rottentomatoes ha il 95% di critiche positive, in particolare per la performance della protagonista Dale Dickey. Nel cast di Rebuilding troviamo anche Meghann Fahy (The White Lotus), Kali Reis (True Detective 4) e Lily LaTorre. La Reis prima che attrice è pugile e per il regista è il ponte fra gli attori professionisti del film e i non professionisti, fra i quali ci sono hippie, proprietari di ranch, agricoltori e professori della San Luis Valley, in Colorado. Nello stesso stato, che poi è la patria del regista, si svolgeva A Love Song.

Rebuilding: la trama, i personaggi, la storia vera che ha ispirato il film, Josh O'Connor

Intervistato durante il Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, Max Walker-Silverman ha parlato innanzitutto di Josh O'Connor, che poi è l'argomento che ci interessa di più. Ecco le sue parole:

Lo apprezzo tantissimo. In The Crown e ne La Chimera, lottava per liberarsi da una mascolinità molto formale. La mascolinità del Principe Carlo e differente da quella del proprietario di un ranch in Colorado, ma la sfifa in realtà è la stessa.

In Rebuilding Josh O'Connor è Dusty, che si trova in serie difficoltà quando il suo ranch viene distrutto da un incendio. L'uomo ha una figlia e non sa come mantenerla. Fortunatamente non è solo, perché può contare su una piccola comunità che si farebbe in quattro per lui. La sua storia prende spunto da qualcosa che è accaduto al regista, e che è legato al fuoco, al disastro e alla perdita:

Spesso la perdita si accompagna all'amore più grande e tira fuori il lato più accudente dell'umanità. Non dura quanto dovrebbe ma comunque c'è. Le persone si aiutano fra loro e aiutano i vicini di casa, che nemmeno conoscevano prima che le cose andassero male. Credo che la gentilezza sia la cosa più bella, misteriosa e coraggiosa del mondo.

Max Walker-Silverman ci ha tenuto infine a dire che Rebuilding non parla di una catastrofe ma di ciò che accade dopo la catastrofe, come del resto indica il titolo: to rebuild significa infatti ricostruire.

A proposito del film, Variety lo colloca nella categoria film regionale. Per il regista può rivelarsi molto efficace, anche perché, quando si cerca di narrare una storia senza una precisa collocazione geografica, spesso viene fuori un pasticcio o un'opera senz'anima. Quando invece si sceglie una specifica ambientazione e si lavora con cura e grande attenzione ai dettagli, si trasmette al pubblico un senso di verità. A quel punto l'immedesimazione è più facile.

In futuro vedremo Josh O'Connor in The Mastermind (Di Kelly Reichardt), in Knives Out 3 e nel nuovo film di Steven Spielberg.