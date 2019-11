Joker: un incredibile conto alla rovescia si nasconde nel film... e non sembra una folle teoria

News Cinema

Un professore francese ha segnalato questa interessante scoperta. Guardando le inquadrature del film, si direbbe che ci abbia visto giusto.

Ancora impegnati ad azzuffarci con la fresca notizia della conferma di Joker 2, sequel in lavorazione del film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, se sia giusto o meno farlo perché questa versione del Joker è stata un successo planetario a livello economico, anche la giornata di oggi si preannuncia Joker-centrica con questa folle teoria.

Si nasconde un conto alla rovescia nel film? Un countdown che scandisce il doloroso declino del personaggio nella sua disastrata vita o, se preferite, la pericolosa ascesa verso il trionfo del male? Tra tutte le varie deliranti congetture dei fan su easter eggs e messaggi nascosti, questa teoria sembra avere una sua plausibilità, come dice anche il sito Allocine che l'ha pubblicata.

Un professore francese di educazione musicale di nome Romain (che saggiamente ha chiesto di non pubblicare il suo cognome) ha ricostruito fotograficamente il conto alla rovescia da 9 a 0 visibile in precise inquadrature del film, dalla scena della metropolitana quando Arthur Fleck usa per la prima volta la pistola, fino al caos cittadino quando Gotham brucia e lui diventa il Joker.

Scorrete la pagina verso il basso essendo consapevoli che incapperete in significativi SPOILER.

9 - 9th Avenue

33° minuto. Nel treno della metro Arthur Fleck subisce l'aggressione di tre molesti dipendenti della Wayne Enterprises e usa per la prima volta la pistola che gli aveva dato il suo collega clown. Uno dei tre lo finisce sulle scale uscendo dalla stazione della 9ª Avenue.





8 - Appartamento 8B

36° minuto. Arthur sale al piano del suo appartamento per rientrare in casa ma, ancora con l'adrenalina in circolo, si dirige invece verso l'appartamento 8B dove abita Sophie.





7 - Piano 7°

73° minuto. Arthur fugge per i corridoi dell'Arkham State Hospital dopo aver sottratto all'archivista il dossier riguardante la degenza di sua madre. Il piano che lascia prima di precipitarsi giù per le scale è il 7°.





6 - Binario n.6

92° minuto. Inseguito dai due detective Burke e Garrity, Arthur si mescola tra la folla che sta andando a manifestare. Il treno della metro su cui sale è al binario numero 6.





5 - Carrozza n.5

93° minuto. I detective tentano di capire dietro quale maschera si nasconda Arthur, quando un uomo si getta su di loro e parte un colpo di pistola. La scena si svolge nella carrozza numero 5.





4 - Studio 4

95° minuto. Il conduttore dello show Murray Franklyn si presenta e dà ad Arthur alcune istruzioni sulla diretta TV. Lo studio dove è allestito il programma è il 4B (da notare anche il numero sulla porta del camerino di Arthur...).





3 - Telecamera 3

102° minuto. Presentato al talk show in diretta TV come Joker, Arthur confessa gli omicidi dei tre dipendenti mentre è inquadrato dalla telecamera numero 3.





2 - Canale 2

105° minuto. Dopo l'omicidio in diretta, gli altri canali televisivi iniziano a parlare della tragedia tra cui il notiziaro della rete 2WGC.





1 - Asso

107° minuto. Durante il trasferimento nell'auto della polizia, nel boulevard in fiamme si scorge il cartellone di un film presumibilmente pornografico intitolato Ace in the Hole, traducibile in "asso nella manica". L'asso è la carta numero 1 e L'asso nella manica è anche un grande film del 1951 con Kirk Douglas che condannava il cinismo della società attraverso la spettacolarizzazione dei media.





0 - Joker