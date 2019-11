Joker 2: arriva la conferma del sequel con Joaquin Phoenix e la regia di Todd Phillips

News Cinema

Era inevitabile. Il film ha superato da poco il miliardo di dollari di incasso al box office mondiale.

Eravate dubbiosi al riguardo?

Joker ha superato da alcuni giorni la soglia del miliardo di dollari d'incasso a livello mondiale, entrando nel cosiddetto Billion Dollar Club dei film che vantano questo risultato. Non solo, è anche diventato il cinecomic più redditizio di qualunque altro per aver guadagnato almeno 16 volte (fino a questo momento) la cifra che è costato, pari a 62,5 milioni di dollari.

Se voi foste al tavolo della dirigenza DC Comics/Warner Bros e diceste "Mah... la storia si è compiuta così, francamente io non lo ce lo vedo un sequel", la mattina dopo trovereste la scatola con le vostre cose giù alla reception e l'espressione di disappunto del portiere su di voi, silente ma eloquente, che con le mani in tasca vi guarda e scuote la testa.