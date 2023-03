Joker: Folie à Deux - Lady Gaga sfoggia il costume di Harley Quinn in alcuni scatti dal set

News Cinema

Dopo settimane di attesa, sono finalmente trapelate in rete alcune foto che ritraggono Lady Gaga con indosso il costume di Harley Quinn. Ecco dunque il look della celebre antieroina nella versione di Todd Phillips.

Le riprese di Joker: Folie à Deux - atteso sequel \musical del cinecomic del 2019 - sono attualmente in corso a New York e, in queste ore, sono finalmente trapelate in rete le prime immagini di Lady Gaga con indosso l'iconico costume di Harley Quinn. L'attrice, a giudicare dagli scatti, è quindi pronta a fornire una versione personale dell'antieroina, rimanendo però fedele ai sui tratti distintivi - soprattutto per quanto riguarda il look.

Joker: Folie à Deux - Lady Gaga e l'iconico costume di Harley Quinn nei nuovi scatti dal set

Make up che ricorda quello del Joker - anche se in una versione più "soft" - maglia con un disegno geometrico ed una vistosa giacca rossa. Sono questi i tratti distintivi del look della Harley Quinn di Lady Gaga, che riprendono le caratteristiche salienti del personaggio dei fumetti. Una versione complementare ma opposta a quella di Margot Robbie - volto ufficiale di Harley Quinn nell'ex DCEU - che aveva completamente stravolto il suo look iconico, salvo poi riappropriarsi di qualche elemento in The Suicide Squad.

Gli scatti, oltre a rivelare per la prima volta l'aspetto di Harley Quinn, sembrano confermare anche i rumor secondo cui - nell'adattamento di Todd Phillips - Harleen Quinzel non sarà una psichiatra dell'Arkham Asylum - come da "canone" - ma un'altra paziente del manicomio, che intreccerà una complessa storia d'amore con Joker, provando - forse - a fuggire con lui. Nei giorni scorsi erano infatti trapelate delle foto che mostravano il celebre edificio in fiamme, mentre in questi scatti Harley sembra fomentare una rivolta a sostegno proprio di Joker, venendo però bloccata dalla polizia. Dopo la prima foto ufficiale condivisa dal regista - che mostrava Lady Gaga insieme a Joaquin Phoenix - abbiamo finalmente un quadro più completo del look e del background del personaggio.

