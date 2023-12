Joker: Folie à Deux, Lady Gaga e Joaquin Phoenix in due nuovissime immagini dal film

News Cinema

Todd Phillips, regista di Joker: Folie à Deux, ha condiviso due nuove foto ufficiali dall'attesissimo film con Lady Gaga e Joaquin Phoenix.

Todd Phillips ha fatto un gran regalo di Natale ai milioni di fans in attesa di Joker: Folie à Deux. Il sequel del thriller del 2019 con un Joaquin Phoenix da Oscar arriverà nelle sale il 4 ottobre 2024. Per ingannare il tempo, il regista, periodicamente, concede una sbirciatina ai personaggi principali. È ciò che è accaduto nelle ultime ore, quando il vincitore del Leone d'Oro ha condiviso via social due nuovissime foto dal film.

Il primo scatto è un frame che ritrae Arthur Fleck (Phoenix) rinchiuso nel manicomio di Arkham. Vediamo soltanto il suo viso, incorniciato nella cella di massima sicurezza. Nella seconda immagine Lady Gaga, alias Harley Quinn, fissa intensamente il protagonista, che stavolta indossa i panni di Joker. Nella didascalia, Phillips ha scritto: "Augurando a tutti voi delle felici vacanze e un meraviglioso anno nuovo. Ottobre 2024".

Joker 2: trama e cast del sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

In Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix vestirà nuovamente i panni dello squilibrato cabarettista criminale impersonato in Joker (2019). Un ruolo che, nel 2020, gli è valso il Premio Oscar come Migliore Attore Protagonista. Non è tutto: il film vinse il Leone d'Oro a Venezia 76, incassò oltre un miliardo e 74 milioni di dollari e conquistò 11 nomination agli Oscar.

Nel sequel, al fianco della star di Napoleon (2023), ci sarà la talentuosa popstar Lady Gaga, che presta il volto a Harley Quinn. L'ultima volta che l'antagonista per eccellenza di Batman e la sua esuberante partner in crime hanno condiviso la scena sul grande schermo è stato in Suicide Squad (2016). Joker aveva le fattezze di un Jared Leto mai così punk e Margot Robbie ha dato vita ad una succinta e sanguinaria Harley. Il film diretto da Phillips, così come il capitolo precedente, naviga in acque distanti dall'universo costruito da Peter Safran e James Gunn. Il Joker di Phoenix, infatti, appartiene a DC Elseworlds: una linea di fumetti che racconta storie alternative al DC Universe tradizionale.

Nel cast di Joker: Folie à Deux, ci sono anche Catherine Keener, Brendan Gleeson e Zazie Beetz. Le riprese del film sono terminate lo scorso aprile e la trama è stata accennata in primavera dalla giornalista e fumettista Grace Randolph. La storia, ambientata all'Arkham Asylum, sarà narrata dal punto di vista di Harley Quinn e ruoterà intorno alle sessioni di musicoterapia. A tal proposito, la musica avrà un ruolo fondamentale, come anticipato dal regista in persona.