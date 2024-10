Joker: Folie à Deux, il video del finale alternativo con Harley Quinn... [SPOILER]

News Cinema

Pare che, come succede spesso per i blockbuster, per Joker: Folie à Deux si siano girati tre finali diversi. Sono trapelate le riprese rubate sul set di uno di questi, un sipario differente da quello montato nel film finito. Ma quanto differente? C'entra Harley Quinn... Questa news contiene ovviamente SPOILER

Se avete visto Joker: Folie à Deux avrete ben presente il suo finale... e probabilmente anche i motivi per cui qualcuno è rimasto alquanto deluso dal sipario. Si è diffuso online un video dalle riprese del film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga: si tratta di un ciak dedicato proprio al finale, ma a una delle sue versioni alternative. Non sappiamo quanto possa risollevare gli animi, perché nella sostanza non cambia di molto gli avvenimenti raccontati nella versione ufficiale... ma incuriosisce, specie per quanto riguarda il personaggio di Harley Quinn. Ultimo avvertimento SPOILER.





Actually this one is the original ending after SHE kills him https://t.co/AzXjhJZSbI — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 5, 2024

Il finale alternativo di Joker: Folie à Deux in un video con Lady Gaga