Joker: Folie à Deux, il primo audio di Lady Gaga, mentre la censura americana classifica il film

Il 10 aprile arriverà il trailer dell'attesissimo Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ed è stato diffuso su TikTok il primo audio di Harley. Nel frattempo la Motion Pictures Association ha emesso la classificazione di censura per il lavoro di Todd Phillips.

L'attesa per Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ci scommettiamo, diventerà via via più febbrile, fino all'uscita prevista per il 2 ottobre: in attesa del trailer in arrivo il 10 aprile, su TikTok la Warner Bros. ha diffuso un primo audio proprio di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Cosa dice il personaggio, coprotagonista di questa "follia a due" che il regista Todd Phillips sta per servirci?

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga alias Harley parla per la prima volta

"Puoi fare quello che vuoi... tu sei il Joker". Molto semplice: ecco quello che l'Harley Quinn di Lady Gaga dice al Joker di Joaquin Phoenix nell'audio condiviso su TikTok, proveniente da una scena di Joker: Folie à Deux: per chi ancora non lo sapesse, è il secondo film che Todd Phillips dedica al delirio di uno dei personaggi più iconici della scuderia DC Comics, raccontato però in una chiave più realistica, non "da cinecomic". Il precedente Joker (2019), per un costo inferiore ai 70 milioni di dollari, ne incassò nel mondo 1.079.000.000, e la visione di Phillips è sopravvissuta anche alla fondazione dei nuovi DC Studios a capo di James Gunn e Peter Safran, che gli hanno garantito una corsia preferenziale nel DC Elseworlds. Si tratta di una "zona franca", slegata dal prossimo DC Universe in ripartenza, dove Phillips o Matt Reeves su Batman possono fare quello che vogliono. Della storia per ora non si sa nulla di preciso, se non che Joker incontrerà la sua Harley Quinn, interpretata appunto da Lady Gaga.

Nel frattempo, la Motion Pictures Association ha emesso la sua classificazione di censura per Joker: Folie à Deux. Nessuna sorpresa, è naturalmente il divieto ai minori, cioè "R - Restricted", come accadde col primo film. La motivazione recita: "Qualche scena di violenza fisica, linguaggio pesante per tutta la durata, alcune scene a contenuto sessuale, una breve sequenza con un nudo integrale". La classificazione del film precendente però insisteva più su "forte violenza sanguinosa e comportamento disturbante", ma nella sostanza è simile. Nessuna marcia indietro.