Joker 2, Lady Gaga presenta la sua Harley Quinn in una prima immagine del film

Todd Phillips ha augurato buon San Valentino ai suoi follower di Instagram, condividendo la prima immagine di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux.

Forte è la curiosità dei fan in merito a Joker: Folie à Deux, ancor di più da quando è stata annunciata la presenza di Harley Quinn con le fattezze di Lady Gaga. Iconica popstar e sempre più lanciata nel panorama cinematografico, Lady Gaga ha finalmente presentato la sua versione del personaggio DC in un nuovo scatto del film condiviso dal regista Todd Phillips.



Lady Gaga è Harley Quinn in una prima immagine di Joker: Folie à Deux

Un bel modo per festeggiare San Valentino, quello scelto dal regista del sequel di Joker, che ha regalato un primo sguardo al personaggio interpretato da Lady Gaga. Le riprese, partite ufficialmente a dicembre 2022, sono ancora in corso e dureranno ancora qualche mese come sostiene ScreenRant. Ma, nel frattempo, il regista ha voluto combattere l’attesa con una nuova immagine su Harley Quinn e Joker, prontamente ricondivisa anche da Lady Gaga via Instagram. Anche il sequel continuerà ad esplorare la vita di Arthur Fleck in un progetto che appare parallelo rispetto agli attuali piani dell’universo DC gestito da James Gunn e Peter Safran. Nel primo scatto, Harley Quinn e Joker si osservano a distanza ravvicinata, occhi negli occhi, probabilmente entrambi rinchiusi nell’Arkham Asylum.





Il progetto con protagonista Joaquin Phoenix ha generato sin da subito forte curiosità e, in vista del sequel, i fan continuano ad interrogarsi sui dettagli della trama, tenuti ancora sotto chiave. Uno dei pochi trapelati riguarda il genere del film, inteso come un musical. È stata già fissata una data indicativa di uscita per ottobre 2024 e, come riporta Variety, il film non avrà un ruolo nella continuità narrativa degli altri film DC in arrivo. Ciò significa che la Harley Quinn di Lady Gaga non intaccherà il percorso di Margot Robbie nel DCU, apparsa in Suicide Squad e Birds of Prey. Joaquin Phoenix ha lanciato Joker al cinema nel 2019, mentre il sequel approderà in sala a distanza di cinque anni. La sceneggiatura è ad opera di Scott Silver, mentre il cast coinvolge anche Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz e Jacob Lofland.