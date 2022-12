Joaquin Phoenix nella prima foto dal set di Joker 2: Folie à Deux!

News Cinema

Riprese iniziate per il sequel di Joker. Il regista Todd Phillips si riserva l'onore di condividere la prima immagine del primo giorno di riprese.

La prima foto di Joker: Folie à Deux è proprio quella che ci si aspetterebbe.

Scomoda e un po' disturbante.

Con luci, ombre, granulosità e colorimetria così come le ricordiamo nelle immagini del primo film. E, naturalmente, con la sagoma spigolosa del suo protagonista. A condividere la foto è stato direttamente il regista e sceneggiatore Todd Phillips che l'ha postata su Instagram scrivendo "Day 1. Our boy", andando in questo modo a sigillare l'attenzione del pubblico che ora sa che le riprese di Joker 2 sono iniziate.

La storia del film si ambienta all'Arkham Asylum, l'ospedale psichiatrico dove avevamo lasciato Arthur Fleck alla fine di Joker. Chi conosce i fumetti sa che quel luogo determina l'incontro tra Joker e la dottoressa Harleen Frances Quinzel, una psichiatra che vorrebbe curarlo ma che finisce per innamorarsene diventando Harley Quinn. Come sappiamo, in Joker 2 è Lady Gaga a interpretarla perché, nel caso vi fosse sfuggito, il film sarà un musical. Con crimine, azione e dramma, certo, ma anche un musical. Joker: Folie à Deux uscirà al cinema nell'ottobre del 2024.

A quanto pare Joaquin Phoenix è tornato a dieta. Per interpretare Arthur Fleck in Joker, l'attore aveva perso 22 kg contro voglia, come aveva più volte dichiarato. Comprendendo quale fosse la visione del regista e la ragione per cui il suo personaggio sarebbe dovuto apparire deperito, come se la sua condizione patologica lo stesse consumando anche fisicamente, Phoenix aveva poi accolto la richiesta di perdere peso. Come mostra l'immagine integrale di Joker: Folie à Deux qui sotto, con le costole ben in vista, Arthur Fleck è tornato.