Johnny Depp, per Terry Gilliam un Satana perfetto nel suo nuovo film

Terry Gilliam, deciso a girare The Carnival at the End of Days, sa chi vuole per il ruolo di Satana nella sua nuova commedia grottesca: Johnny Depp. D'altronde, i due insieme hanno un trascorso di "paura e delirio", tra le altre collaborazioni...

Se in molti hanno paura oggi di Johnny Depp, c'è qualcuno che, per anarchica storia personale e sincera amicizia, non lo teme affatto: è il grande Terry Gilliam, ex-Monty Python, e già regista del cult Paura e delirio a Las Vegas. I due hanno lavorato insieme altre volte, e Gilliam sogna di averlo come protagonista della commedia grottesca che sogna di girare, The Carnival at the End of Days, nella quale lo vedrebbe perfetto per interpretare... Satana. Potrebbe essere una provocazione detta dalla bocca di chiunque, ma con il buon vecchio Terry non ci sono dubbi: nell'intervista con Variety sta parlando sul serio! Leggi anche Modi - Johnny Depp sceglie Luisa Ranieri per il biopic su Modigliani

Terry Gilliam vuole Johnny Depp come Satana in The Carnival at the End of Days

È perfettamente nel personaggio di Terry Gilliam, anni 83, che non firma un film da L'uomo che uccise Don Chisciotte (2018), inglobare la provocazione come un passo creativo perfettamente logico. Mentre Hollywood e gli USA temono ormai un divo controverso come Johnny Depp, Terry lo cerca per fargli interpretare addirittura Satana in persona nella sua commedia The Carnival at the End of Days. Se già Gilliam ha sempre avuto difficoltà nel trovare finanziamenti per le sue amabili follie visionarie, certo non rende più semplici le cose in questo modo, ma per l'ex-Monty Python, autore per i loro sketch delle indimenticabili animazioni deliranti in decoupage, poi dietro a gioielli come Brazil, creatività e commercio seguono due strade differenti.

Gilliam e Depp hanno già lavorato insieme in Paura e delirio a Las Vegas (1998), poi Terry lo volle tra gli attori che sostituirono Heath Ledger in Parnassus (2009). Nel mentre, cercò di completare proprio con lui una prima versione di L'uomo che uccise Don Chisciotte (quella lavorazione tribolata è raccontata nel documentario Lost in La Mancha). Gilliam descrive così il prossimo film, cosceneggiato col performer Christopher Brett Bailey:

Dio spazza via l'umanità e l'unico personaggio che vuole salvarla è Satana, e Johnny Depp interpreta Satana. [...] È una semplice storia, Dio spazza via l'umanità perché gli ha fottuto il suo bellissimo giardino, la Terra. C'è solo un personaggio che vuole salvarla, ed è Satana, perché senza umanità ha perso il lavoro, lui è immortale e rimanere senza lavoro è terribile. E allora trova alcuni giovani e cerca di convincere Dio che quelli sono i nuovi Adamo ed Eva. Ma Dio spazza via l'umanità lo stesso. È una commedia.