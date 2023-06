Johnny Depp compie oggi 60 anni: i film in streaming che lo hanno reso un attore di culto

News Cinema

Da Tim Burton a Jim Jarmusch, da Terry Gilliam a Michael Mann: eccovi cinque film in streaming in cui l'attore è stato diretto da grandi cineasti.

Compie oggi 60 anni Johnny Depp, attore icona per più di una generazione di amanti di cinema americano e non soltanto. Esattamente vent’anni fa è definitivamente diventato una star di grandezza mondiale con La maledizione della prima luna (2003), per cui ha ottenuto la prima delle sue tre nomination all’Oscar. Ma già in precedenza l’attore-feticcio di Tim Burton ci aveva regalato una serie di personaggi indimenticabili, poetici, spesso figure al limite di un tessuto sociale ed esistenziale. I cinque film in streaming selezionati per rendergli il nostro ammirato e commosso omaggio vogliono rappresentare proprio questo, la volontà di confrontarsi con personaggi capaci di raccontare qualcosa, anzi molto, dietro la maschera che ha indossato per interpretarli. Johnny Depp ha scritto momenti fondamentali di cinema contemporaneo, e questo non potrà mai essergli negato. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Johnny Depp

Edward mani di forbice (1990)

Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton

La prima collaborazione con Tim Burton si dipana come una favola dark dalle ambientazioni assolate. Prova di una mimica sopraffina per Depp, che fa di Edward mani di forbice un cult generazionale. Winona Ryder, Alan Arkin, Dianne Wiest sono altri testimoni del genio di un autore a quel tempo unico, fantasioso e malinconico. Scenografie e costumi perfetti, e un finale che vi farà amare la neve come mai. Il capolavoro di Burton, e forse anche quello d’attore di Depp. Da rivedere ogni volta e applaudirlo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Arizona Dream (1993)

Ballata di dolore, perdita e disperazione esistenziale che Emir Kusturica mette in scena con la forza prorompente che possedeva in quel periodo cinematografico. Depp è poetico protagonista e recita accanto a due mostri sacri come Faye Dunaway e Jerry Lewis. Ma la scena la ruba una Lili Taylor straordinaria, fragile e profonda. in un’interpretazione da inchino. Arizona Dream è cinema onirico e spirituale, dotato di una suo universo fatto di sensazioni e musiche. Film incredibile. Disponibile su Google Play.

Dead Man (1995)

Dead Man: Il Trailer Ufficiale del Film (versione restaurata) - HD

Robby Muller incornicia in un bianco e nero tagliente il western nichilista diretto da Jim Jarmusch, con Johnny Depp che traghetta la sua anima spezzata e sanguinante attraverso tutti i cliché del genere. Dead Man è uno dei grandi lungometraggi del cinema indipendente americano degli anni ‘90. Un cast potente che comprende anche Billy Bob Thornton, Robert Mitchum, John Hurt e molti altri. Le musiche distopiche di Neil Young poi chiudono un cerchio estetico innovativo e spettrale. Film eccezionale. Disponibile su Amazon Prime Video.

Paura e delirio a Las Vegas (1998)

Nel ruolo di Hunter S. Thompson Depp offre una prova indiavolata e tetra, perfetto protagonista del film maggiormente rischioso ed estremo di Terry Gilliam. Paura e delirio a Las Vegas è il canto del cigno di una generazione che ha visto sconfitti i propri ideali libertari. Benicio Del Toro, Cameron Diaz, Tobey Maguire e molti altri attori di grido per un film lisergico, folle, a suo modo disperato. Bellissimo affresco “impazzito”. Da amare senza condizioni, dietro la confezione c’è tanto dolore. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Nemico pubblico (2009)

Nemico Pubblico: Il nuovo trailer del film

Michael Mann offre a Depp la possibilità di confrontarsi col mito criminale di John Dillinger, e lui risponde con la prova più carismatica e trattenuta della sua carriera. Nemico pubblico vede un roccioso ed altrettanto efficace Christian Bale nel ruolo di Melvin Purvis, e Lili Taylor, Billy Crudup, Channing Tatum e molti altri a supporto. Film poderoso, asciutto e insieme vibrante. Lo stile è quello di Mann, non sempre si sposa alla perfezione col digitale ma rimane un film di grandissimo spessore. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.